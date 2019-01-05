日本用真動物　舉行十二生肖交接儀式　萌柴犬搶盡山豬BB風頭

為迎接新年，世界各地都有不同慶祝儀式，送舊迎新。 在日本大阪的通天閣，便有一個相當特別的「十二生肖交接儀式」迎新年，並會找來真實的動物作為主角！

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柴犬露出超萌樣搶鏡頭，而真正的主角小山豬，卻低頭不敢望鏡頭。（通天閣）

2019年已過了幾天，離農曆新年已不足一個月，但在日本已率先送狗迎豬，舉行了「十二生肖交接儀式」。雖然日本古代也是過中國的農曆新年，但自明治維新後，便已改成過新曆年的新年，即1月1日。因此，在日本的元旦，就相當於中國的大年初一，會視為新的一年開始。

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這交接儀式很認真，已舉行了63次。（通天閣）

63年歷史

早在1956年開始，日本大阪的通天閣，每年都會舉辦一次相當別致的真實動物交接儀式，來為新年祈福。這個「十二生肖交接儀式」在通天閣裡舉行，會找來每年所代表的生肖動物，在台上進行交棒儀式。2018年是狗年，而2019年則是豬年，所以大會找來一隻萌萌柴犬和山豬BB，並且還請AI機器人來湊熱鬧，希望所有人都豬年順境，事事如意快樂。

柴柴開心地笑，山豬BB則顧著喝奶，場面有趣極了。（通天閣）

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今年是送狗迎豬，不知大家又能否數出12生肖的次序呢？其實就是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。在這裡回顧通天閣如何進行各生肖的交接儀式，當中的龍年，又會用什麼動物去代表呢？

~點擊看十二生肖交接儀式~

這就是十二生肖交接儀式。（通天閣）