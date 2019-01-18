【芝娃娃】不吃東西是任性？　隨時是疾病先兆

不少芝娃娃主人都表示，家中的狗狗食量很少，又或是有偏食習慣，怕牠們會餓壞，又怕營養不夠。但許多獸醫都表示，在大多數情況下，都是寵主過慮了。要記著芝娃娃的體型細小，因此食量相對較少，只要狗狗健康，其實不用強迫狗狗吃過多東西。至於偏食問題，其實大多數情況，都是被主人「寵」壞了。

正常情況下，狗狗都是個吃貨，對食物不會抗拒。（Getty Images）

芝娃娃不肯吃東西？

就算再怎麼不肯吃，狗狗還是會吃東西以維持自己的生命，所以主人無需過於憂慮。而且，就算是一餐半餐不吃，其實也不是太大問題。但要留意，如果狗狗把東西吃剩了，不要將食物一直留在餐碗裡，這容易滋生細菌，狗狗吃了會生病。最重要是養成在固定時間，餵飼適量食物予狗狗，令狗狗也習慣在指定時間才有東西吃，其餘時間便沒東西吃這個規矩。

或許狗糧真的不算美食，但也不應餵太多零食，令狗狗出現偏食習慣。（Getty Images）

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芝娃娃偏食？

狗狗就像小朋友一樣，可能會有偏食的習慣，但這壞習慣說到底，還是「寵」壞所致。當你一看到家中芝娃娃不肯吃飼料時，你是否心急如焚，然後匆匆走去拿些香口的小食給牠呢？如果這變成了習慣，狗狗就會學習到，只要不吃不喜歡的東西，主人隨後便會把更好吃的東西拿出來。於是，狗狗往往利用飲食來控制主人，並出現了食量少和偏食的問題。

別亂給芝娃娃零食，這只會令偏食問題越來越嚴重。（Getty Images）

芝娃娃食量少？

有時候只是寵主一廂情願，認為家中狗狗吃不夠，怕牠會餓壞。要知道芝娃娃體型真的很小，牠們本來需要吃的東西份量就不多，寵主可能誤將牠和人類的份量作比較。因此，請寵主先抽離再細想，重新檢視芝娃娃的飲食內容、分量，以及餵食方式。

芝娃娃食量本身就不多，別用自己吃東西的分量去作準。（Getty Images）

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不吃東西是疾病徵兆？

【1】幼犬

正常情況下，成長期的幼犬應該是食慾旺盛，如不肯吃東西的話，一定要加倍留神。首先要留意狗狗身體有沒有異常，例如不小心將異物（如玩具、毛公仔）吞進肚裡，這時狗狗會變得不肯喝水，並有嘔吐情況。而狗狗體內有寄生蟲的話，也會令牠們食慾不振。還有就是幼犬的在換牙期，牙齒不舒服，令牠們想吃東西也不能。

【2】成犬

成犬出現不肯吃東西，很多時是被縱壞了，有著強烈的偏食習慣，知道不吃正餐會有零食，所以任性地挑食，或只吃少量東西便不肯再吃。當然，主人也要考慮成犬是否生病而導致食慾低落，如急性腸胃炎等，這會令成犬食量大減。

【3】老犬

如果家中芝娃娃老了，牠吃東西的分量也可能會減少。還有就是一些老狗常有的疾病，例如是牙周病令狗狗吃東西時感到痛楚；又或是罹患心臟病、腎病等難以從表面察覺的疾病，這都會令老狗沒胃口吃東西。

應對芝娃娃「不吃」方法：

毛孩不會說話，主人也難以得知狗狗不肯吃東西的真正原因。因此，只能從不同方向去猜測，並以排除法去整理問題。如排除了是身體上有疾病令狗狗沒胃口，那麼很大可能會是精神上曾受過創傷。例如狗狗在吃東西時，身旁曾出現巨響嚇怕了牠；或是在吃東西時，曾導致嘔吐等不愉快經歷。當狗狗曾出現過這種經歷，可能會將「吃飯 = 討厭的事情」連結起來，結果變成想逃避吃飯這事。

在這情況下，便要嘗試改變狗狗的印象，例如當狗狗肯吃東西後，便摸摸頭多作讚美，又或是帶牠外出散步作為獎勵。只要肯花時間觀察，一定能令狗狗再次喜歡吃東西。