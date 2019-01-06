紐約為食肥松鼠爆紅　全因牠手上的食物　網民：牠尾巴竟比身體小

早前（1月2日），美國紐約趣事Twitter（WhatIsNewYork）帳戶分享了一段影片，內容是一隻長得胖胖的松鼠站在樹上，津津有味地吃著「某」東西......

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街道旁邊的大樹上，有一隻身型龐大的松鼠......（Twitter影片截圖：whatisny ）

專門分享美國紐約趣事的Twitter「WhatIsNewYork」，早前上載了一段影片，更寫上：「這個蛋捲看起來並不是這隻松鼠的第一件。」片中，有一隻身型長得圓碌碌的松鼠，牠手持著一件蛋卷，津津有味地吃著。牠手上的蛋卷完整無缺，看起來不像別人吃剩然後丟掉在垃圾筒的食物。

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這隻松鼠的身型胖得像一顆圓球，看著牠悠然地吃著蛋卷，好像真的不是第一次呢！網友認為這隻松鼠可能走進了附近的餐廳，把蛋卷偷出來，亦可能是有人把蛋捲放下來餵飼牠。不管是那一種情況，松鼠可愛的樣子已經被拍成影片，並在網路上瘋傳。

牠吃蛋捲時的萌樣，讓牠瞬間在網路走紅。（Twitter影片截圖：whatisny ）

這段只有7秒鐘的影片發佈到Twitter後，目前已經獲得2萬7千多人讚好，近7千人轉發，5百多人留言，讓這隻肥嘟嘟的松鼠成為紐約網紅！網友紛紛轉載，有網友笑指：「我第一次遇到松鼠的尾巴竟比身體小。」、「牠絕對不是第一次吃這個蛋捲。」、「牠是慣犯。」大部份網友都認為這隻松鼠非常可愛，更把牠稱為紐約的「吉祥物」！