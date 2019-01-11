【貓奴迷思】為何世上沒上白下黑的貓星人？原來貓毛顏色有規律

為什麼貓只有上黑下白；而沒有上白下黑呢？為什麼貓會有不同的顏色和花紋？為什麼貓會突然由有顏色變成白色？相信愛貓的你都曾經問過類似的問題。是時候惡補知識，成為一個名副其實的愛貓之人。

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撰文：奴才

為什麼貓會有顏色和花紋？（Gettyimage/視覺中國）

不知道各位愛貓的奴才有沒有發現，貓咪顏色的一個秘密，就是貓咪只有上黑下白或者是上面有顏色下面是白色的貓，從來不會看到有一直貓背部是白色然後肚子卻有顏色的。還有就是你們知道為甚麼有些貓是純色，有些貓卻有花紋呢？這一切都是跟色素細胞的多寡有關。

在貓貓還是一個胚胎，還在母貓肚子裏發展成長的時候，小貓咪自體會產生色素，而色素的細胞初期是聚集在脊椎附近，然後慢慢從脊椎擴散到肚子和四肢，所以如果貓貓是有顏色的話，脊椎附近必定會有顏色，不會出現上白下黑的現象。

當色素細胞碰到對抗細胞的時候，就會產生出斑點或花紋。這樣就形成了每隻貓咪身上獨一無二的花紋了。

而當貓咪在發展的時候，色素細胞很多很多，對抗細胞就會對抗不到色素細胞，那麼貓咪就會成為美美的純色貓了。

當貓的色素細胞很多時，對抗細胞對抗不到色素細胞，便會變成純色貓。（Gettyimage/視覺中國）

那麼又是為甚麼導致貓貓從有顏色，突然變成白色呢？

有些貓貓的基因本身導致降低基因分裂速度，所以會在分泌色素細胞的途中突然停止，剩餘的色素細胞不足夠游到肚子和四肢，所以造成肚子一片白或者四蹄踏雪的可愛貓咪囉 。

愛貓咪就要明白貓咪的全部，甚至明白牠的構造。從今以後大家可以跟其他貓奴多一個話題啦。考考他們關於貓咪毛色的問題。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「有上黑下白貓但沒有上白下黑貓的迷思」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）