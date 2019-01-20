【芝娃娃】從小便可推測心情？　原來亂撒尿是有原因

芝娃娃在家中又亂尿尿了！這是不少寵主的苦惱，尤其是明明已懂得去廁所，但為何突然又出現亂尿情況呢？ 如果你家中的芝娃娃突然亂撒尿，不要以為牠在發脾氣，背後可能更隱藏著重要健康危機，作為寵主一定要留意。

【1】做記號霸地盤

芝娃娃雖然身型嬌小，但地盤意識還是很強。芝娃娃有藉由尿液氣味來霸佔地盤的習慣，尤其是外出時，這種行為經常會出現。如果芝娃娃突然出現在家中亂撒尿，要留心是否因有陌生狗狗到訪。芝娃娃可能是想用這小便來「宣示主權」，告知對方這是牠的地盤。



芝娃娃撒尿極可能是宣示主權的用意。（Getty Images）

【2】安定訊號

如果帶芝娃娃到公園散步時，牠沒有開心地奔跑，而是一直嗅聞地面的氣味，並在原地撒尿，這通常是芝娃娃不安的表現。透過撒尿排放出熟悉的氣味，令自己情緒穩定下來。

自己的尿液能讓狗狗安心，所以會到處留下氣味。（Getty Images）

【3】引起主人注意

芝娃娃已學懂上廁所一段時間，但突然又亂尿在其他地方，這可能是狗狗希望藉著這方式，來引起主人的注意。因為狗狗會留意到，當牠亂撒尿時，主人會特別緊張，最少你會責罵牠！如果你一直太忙沒好好陪伴狗狗的話，牠亂尿可能只是想引起你關注。另外，也可能是分離焦慮症啊！

先捫心自問，是否生活習慣改動了令狗狗沒法適應。（Getty Images）

【4】生活細節改變了？

如留意到芝娃娃突然在家中亂撒尿，先問清楚自己，是否作息時間改變了？令狗狗無所適從。例如是突然沒有帶狗散步，改動了餵食的時間，晚上沒有定時關燈等等，都可能影響到芝娃娃的情緒，令牠出現亂撒尿的情況。

你是否沒空和狗狗散步，引起牠的不滿？（Getty Images）

【5】生病了嗎？

造成芝娃娃亂尿尿，也有可能是疾病問題。泌尿道感染、腸胃道疾病嚴重，甚至是罹患糖尿病，都是狗狗亂撒尿的成因。如果只是幾次偶然出現亂尿的情況，其實不用過於緊張。但如果亂尿頻率高且持續了一段時間，那便應帶狗狗去醫院檢查。

亂撒尿可能是狗狗身體出現問題，更加要留意。（Getty Images）

【6】藥物引起

如果狗狗生病了，這時可能獸醫會給予藥物，而處方藥物都可能要求提高寵物的水份攝取量，因此造成排尿量增多，狗狗也有可能因為藥物造成腸胃不適，而忍不住亂小便。因此，狗狗在服用藥物時有亂尿情況，可能只是藥物造成的副作用，可向獸醫查詢清楚。

如果狗狗生病時出現亂撒尿，這有可能是受藥物影響。（Getty Images）

【7】重新訓練

如果排除了上述幾項可能原因，而狗狗還是出現到處撒尿情況，這可能要試試重新訓練了。可能狗狗遺忘了應該在指定地方撒尿的習慣，你要像幼犬訓練般要求狗狗在指定位置撒尿，然後作出獎勵，讓狗狗重新習慣撒尿位置。

不應只指責狗狗，找出背後原因，是寵主責任。（Getty Images）

當然，狗狗亂尿背後原因還有很多，不應只一責怪狗狗。透過觀察、分析、排除，找出狗狗行為出現偏差的原因，這才是個盡責的狗主。