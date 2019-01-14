【貓貓行為】如何親近喵星人？專業寵物保姆教你兩個字……

深信很多貓奴會犯下一個重大的錯誤，就是抵不住貓星人的可愛，十分渴望和牠親密接觸，結果令貓星人感到不安更產生壓力，導致一個令貓奴失望的反效果。

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首先記住一點，人類的體型在貓星人眼中是非常巨大，很多貓星人對於不太熟悉的貓奴在牠們的領域走來走去會感到威脅，縱使我們只是路過，但我們需要想像一下，在貓星人眼中的人類如像一頭熊，試想想一頭熊在你面前走來走去，更表現得十分熱情，還試圖和你交流，更在途中伸出友誼之手，換轉是人類肯定也會感到不安和嚇壞吧。

因此，有貓行為心理學家和當了十年的專業寵物保姆Max指出：個子較為矮小的人，貓星人容易解除敵意是有一定根據。

建議，接近別人家的貓星人時要保持最少1-3公尺的距離，盡量蹲下身子或者坐在地上，使牠可以用慢慢觀察你。

個子較為矮小的人，貓星人容易解除敵意（Gettyimages／視覺中國）

另外，要讓貓星人接受和接近你，需要兩個字：靜和慢！

貓星人的聽覺比人類敏銳，想想一個走路大聲得有如哥斯拉步伐的人，試問有誰會對他有好感？

因此，我們人類在走進貓星人的領域時要放輕腳步。

然後，我們要明白一個「慢」字，縱使貓星人有多萌都別太熱情，讓牠慢慢觀察你，千萬別把貓星人逼到牆角，幸運一點的話，貓星人真的因此束手就擒，不過貓星人就算沒有反抗，實際上牠會產生恐懼和反感；

不幸的話貓星人就會絕地反抗，以貓星人的利齒和利爪來計算的話，流血已經是必然的事，處理傷口才是煩惱。

貓星人的聽覺比人類敏銳，想想一個走路大聲得有如哥斯拉步伐的人，試問有誰會對他有好感？（電影劇照）

讓貓星人觀察我們一會後，我們可以引誘貓星人，首先可以向牠瞇眼，因為這是在貓行為學上表達愛牠和友善的意思；

然後握緊拳頭，不要問只要信，這是我們的經驗得出，主要保護你的手指，讓貓星人慢慢靠近，再用鼻子觸碰我們的拳頭，貓行為學上這是一聲問好，如果這樣都不領情的話，唯有再一次慢慢來和讓牠繼續觀察。

相反，如果貓星人準備好更進一步跟你示好，牠會主動用臉頰去磨蹭你的手，但接下來的接觸都要記住兩個字：慢和靜！

如果貓星人準備好更進一步跟你示好，牠會主動用臉頰去磨蹭你的手。（Gettyimages／視覺中國）

總括而言，貓星人是極度需要安全感和空間感。

忠告：貓星人相處的學問和愛情一樣，有時候需要耐性，有些時候更不要勉強，否則只會落得遍體鱗傷的下場。

撰文：喵瘋人 世間上無人完美，有一半懂寫作但拍照會手震，是一位作家，有一半懂拍照但寫作會頭痛，是一位當了十年的專業寵物保姆，所以筆者是二人合為一人的『喵瘋人』！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「專業寵物保姆教大家如何令貓星人接近你？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）