近親繁殖致天生缺陷　貓咪險被安樂死　主人及時拯救

不少黑心的繁殖場，為求賺錢，往往不顧小動物健康，安排近親繁殖。Cricket便是其中一隻受害貓咪，幸好牠獲好心主人及時救走，才避過一劫。

Cricket被救回家時，對陌生環境很不安，將家中鞋子都檢查了一遍，才安靜下來。（cricket_the_one_eyed_cat@instagram）

在美國北達科他州一個繁殖場裡，由於近親繁殖的關係，不時會出現天生殘障的貓咪。而Cricket便是其中一隻受害者，牠天生只有一隻眼睛，而且有唇裂和下巴彎曲的問題，令牠天生異樣。

Cricket身體較為虛弱，但沒有其他大病。（cricket_the_one_eyed_cat@instagram）

命中注意的相遇

Cricket在2017年出生，當時繁殖場見同胎的其他貓咪都已被賣走，就只剩下這隻天生殘障貓沒人要，於是決定要將牠安樂死。當時Megan Boehm從同事口中得到這消息，覺得貓咪身世可憐，於是決定要把牠救出。縱然沒看到任何照片，但Boehm認為：「我就知道我必須救他！」

對Boehm來說，無論Cricket的樣子如何，牠都是最可愛的。（cricket_the_one_eyed_cat@instagram）

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Boehm匆匆到繁殖場將Cricket帶走，當時貓咪嚴重營養不良，幾乎是皮包骨的。在接回家後，起初Cricket顯得很不安，不斷在嗅聞家中的鞋子。幸好經過逐一檢查後，Cricket終於安心下來，並靜靜地依偎在Boehm身旁。

Cricke兩年前的照片，當時剛來到Boehm家。（cricket_the_one_eyed_cat@instagram）

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最愛捲縮在主人身旁

Boehm留意到Cricket不算是隻活躍的貓咪，但牠害怕孤獨，最喜歡捲縮在主人身旁。Boehm清楚知道Cricket的不同，在飼養時要面對許多挑戰，但這絲毫沒有讓她退縮。Cricket在外表上可能與其他貓咪有點不同，但牠仍是最可愛的。由於Cricket下顎彎曲和有唇裂問題，因此牠只能吃濕的食物，但除此以外，牠和其他貓咪一樣，喜歡撒嬌，喜歡玩耍。

Cricket最愛依偎在Boehm懷裡了。（cricket_the_one_eyed_cat@instagram）

Megan認為：「Cricket是隻可愛到極點的貓咪，我相信不久後牠會變得更俏皮，更喜歡喵喵叫！我期待每天放工回家後可以見到牠，牠會甜蜜地依偎在我身邊，當我感到有壓力、悲傷，甚至生氣時，牠都給我舒壓。」