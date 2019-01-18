貪玩主人為萌貓取名「柴犬」　誰知長大後牠這樣叫　網民：笑翻了

有否想像過貓咪也能「汪汪」的叫著？台灣一名網友早前於Facebook分享了一段搞笑影片，一隻名為「柴犬」的小貓咪，竟和小狗一樣汪汪地叫著，短片中主人不斷對著毛孩說道：「你要學貓叫！喵！」惟「柴犬」只能小聲地發出「汪」的聲音，網友看畢短片後都不禁表示笑翻，直呼貓咪的叫聲實在太萌了！

一名網友早前於Facebook群組「爆笑公社」上載了一段影片並幽默註解，「一隻覺得自己是狗的貓。」主人表示起初養貓咪時本著開玩笑心態，將貓貓的名字取為「柴犬」，誰知後來卻發現這個玩笑開大了，毛孩長大後似乎真的將自己當成狗狗，「從小就不會像貓咪一樣喵喵叫，反而是輕輕地發出汪聲」，主人又指無論怎樣糾正，貓咪依然堅持要和小狗一樣汪汪叫，讓她感到非常無奈！



小貓咪「柴犬」從小就像狗狗一樣「汪汪」地叫著，不少網民看畢影片後紛紛表示笑翻！（影片截圖）

▼▼▼點撃圖片！看可愛貓貓如何「汪汪叫」！▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

影片上傳至Facebook群組後，網民們都不禁表示笑翻，「太可愛了」」、「主人應唱，我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵」、「每天放學貓叫給牠聽」、「這名字很可愛」、「貓貓前世應是狗」、「投錯胎了！」

▼​▼​▼​點撃影片！看貓貓如何「扮狗」！▼​▼​▼​

相關文章：

忠心狗狗原地等十年 BB等到變婆婆 只渴望等到主人回來

【魔術】貓咪在家中離奇消失 原來牠躲在這裡！

【入睡後變惡魔】貓咪每晚都抓傷主人 原來因為長期發惡夢？！

女孩與暫養狗狗分離 每天以淚洗面 人寵最終能重逢？