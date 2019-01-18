【寵物節2019】4款必搶特色產品　貓狗服飾、精品一次過晒冷

被譽為寵物界工展會的「香港寵物節2019」今日(18日)開鑼喇！每年寵物節都會雲集世界各國的特色寵物用品，《香港01》寵物頻道記者Yanby帶大家直擊寵物節，一睹場內各款特色產品啦！

得意Party帽HK$95（胡巧欣攝）

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全人手製作寵物服飾

想買到獨一無二的狗狗服飾？可以逛逛這家「SLOBBER BAKERY」！展商大部分狗狗服飾均由店主親自設計及縫製，而記者亦發現不少得意款式，包括狗狗禮帽、夏威夷草帽、生日派對帽、花花特色頸圈等等，每款承惠HKD$95，數量有限，想為愛寵「裝身」就記得盡早到場選購啦！

購買攤位：SLOBBER BAKERY （C91 C95）

（胡巧欣攝）

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人寵相印吊飾

如果大家鍾情與貓狗相關的飾物，便不能錯過由Therese Pet Accessories推出的「Doggy&Me」人寵吊飾系列！一套兩款吊飾，你就可以跟寵物配成一對，溫馨得來亦不失格調！

如果主人認為狗狗平日戴著的狗牌太單調，不妨考慮店主大力推介的特製寵物吊飾，模板亦有多個狗品種，貴婦狗、史納莎、雪橇犬一應俱全，價格方面則以吊飾大小而定，由HK$200HK至$240不等。

註：以上各款吊飾均可即場免費刻字。

購買攤位：Therese Pet Accessories (C97)

DIY精美鋼化無線充電板HK$180（胡巧欣攝）

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DIY客製狗狗無線充電器

想讓愛寵無時無刻都融入你的生活？「THE HOOD」就看準需求，特設客製化無線充電器，讓主人將愛寵照片印於充電器表面，再以鋼化玻璃覆蓋，既精美又實用，每款售價HK$180。

除無線充電器，該店還有客製化手機殼，有興趣訂製的朋友可下載THE HOOD專屬手機APP，利用手機照片自製手機殼，嫌麻煩？主人亦可另付HK$50，請店員為你即時設計。

手機殼款式繁多，包括鋼化玻璃、鏡面、閃粉流沙等等，每款售價為HK$150。

購買攤位：THE HOOD（N35）

狗狗專屬零食罐HK$138（小）/ HK$198（大）（胡巧欣攝）

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狗狗專屬小食罐

「寵愛點」特設客製玻璃小食罐，寵主只需提供愛寵的照片，店方就會為主人設計圖案，再打印到玻璃瓶上，製成獨一無二的專屬玻璃罐！店方指，製作時間需時約一至兩星期，售價為HK$138（小）；HK$198（大）。

購買攤位： 寵愛點（J35）