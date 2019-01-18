全球獨創流浪貓列車　合眼緣可供領養　貓奴直呼這裡是天堂

甘願成為貓奴的人越來越多，隨之而來的相關服務與商機也蓬勃起來。在日本，便曾出現過一輛流浪貓列車，人貓可在車裡互動，如果覺得合適，更可在下車時將貓咪領養回家。

貓咪才是今次旅程的主角。（影片截圖）

這其實是日本動保組織貓咪咖啡館避難所（Kitten Cafe Sanctuary）與養老鐵路公司（Yoro Railway）合作，希望能透過增加市民和流浪貓咪的接觸，藉此多瞭解流浪貓的生存危機，如沒有及時被領養的話，可愛的貓咪隨時可能被安樂死。

30隻流浪貓與40貓奴，大家一定很忙。（影片截圖）

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~點擊圖片看這貓奴列車的魅力~

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平日絕不可能看到列車上貓咪隨意走動，但在這次活動中，30隻流浪貓在車廂裡走動、玩耍，而且大都不怕生，大家可隨意抱貓摸貓，令一眾貓奴大呼這裡是天堂，不想再下車了。除了這些互動外，如果大家找到很喜歡的貓咪，更可在下車時辦理領養手續。

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但要很可惜的告訴大家，這個活動只在2017年9月10日時舉辦過一次，當時只開放了40個名額，並瞬間爆滿，反應相當踴躍。縱然貓奴們都希望這流浪貓列車繼續出現，但養老鐵路公司暫時未有消息，真的急死一眾貓奴。今年是養老鐵路100周年，已推出了不同的紀念活動，不知流浪貓列車會否重開呢？