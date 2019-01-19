【寵物節2019】 4大養生寵物單品推介　100元捧走4包急涷狗糧

香港寵物節2019來到第二日（1月19日），由於是周末的關係，現場可謂人頭湧湧！現場不少銷售攤位都打著「養生寵物產品」旗號，《香港01》就為各位讀者精選4款貓狗養生單品！

鮮食包近年於寵物界大行其道，「毛孩鮮食館」就特意推出3款口味的寵物鮮食包：經典肉丸子、白醬甜薯享鮮肉丸子、哞哞牛享鮮肉丸子，每包承惠46元！（鄧偉傑攝）

1. 【​常溫即開鮮肉丸子】



鮮食包近年於寵物界大行其道，「毛孩鮮食館」就特意推出3款口味的寵物鮮食包：經典肉丸子、白醬甜薯享鮮肉丸子、哞哞牛享鮮肉丸子。攤位負責人指，鮮食包無需冷藏，開封即食，更重要的是食品不含糖鹽味精及防腐劑，適合貓狗食用！攤位現時推出寵物節優惠，每包承惠46大元，買三包更會加送一包，非常抵食！

購買攤位：毛孩鮮食館 （C76）

▼​▼​▼​點撃圖片！看鮮食款式！▼​▼​▼​

2. 【​急涷狗糧（多款肉類配方）】



想為毛孩提供惹味且具高營養價值的食物？「Big Dog BARF」推出的急凍狗糧肯定是主人的不二之選！

以火雞配方為例，除火雞肉外、當中還包含多達20種時令蔬菜水果、草本植物！另外，食品一律採用單一蛋白源的低敏配方，對有過敏及但冀增加體重的狗狗尤其合適！攤位現推出「會場限定」優惠，4包急涷狗糧僅售99元，還另送保涷袋，小編推介！

購買攤位：Big Dog BARF （E01、E09、F09）

「Big Dog BARF」推出的急凍狗糧4包99元，實屬抵玩之選！（鄧偉傑攝）

▼​▼​▼​點撃圖片！看鮮食款式！▼​▼​▼

+ 2

Vetri-Blend ​寵物鮮食營養補充品現推出「會場限定優惠」只售HKD$333，登記成為會員更可享7折優惠，$260就可捧走回家！（鄧偉傑攝）

3. 【​寵物鮮食營養補充品】



近年越來越多主人都會為愛犬親自下廚，冀狗狗能吃得健康點，但「Vetri-Blend」負責人兼獸醫Dr. Gary就指，其實坊間不少貓狗食譜及煮法並不一定均衡，有見及此就與另外兩位獸醫朋友一同推出專為「鮮食」而設的全面補充品：「Vetri-Blend包含咗狗狗各種身體必需嘅維他命及礦物質，如配合適當食譜，就可以補充狗狗所缺乏嘅營養，達致健康飲食、營養均衡嘅目的！」



Vetri-Blend ​寵物鮮食營養補充品現推出「會場限定優惠」只售HKD$333，登記成為會員更可享7折優惠，$260就可捧走回家！



購買攤位：Vetri-Blend（Z08）

▼​▼​▼​點撃圖片！看營養補充品！▼​▼​▼​​

Vetri-Blend ​銀離子太空記憶棉寵物床現推出「會場限定優惠」只售HKD$765，登記成為會員更可享7折優惠，HKD$595就可捧走回家！（鄧偉傑攝）

4. 【​銀離子太空記憶棉寵物床】

最令狗主頭痛的是，毛孩的窩子充滿著細菌！「Vetri-Blend」有見及此，立即從美國引入「銀離子太空記憶棉寵​物床」！註場獸醫Keanu就指，寵物床上「銀離子」可撲滅99%的細菌滋生，「基本上（張床）用到爛都可以做到抗菌功能，仲可以針對患有皮膚敏感同埋皮膚炎嘅動物，效果非常顯注！」



Keanu又指，寵物床底層設有「高密度記憶棉」，可增加床褥壽命及為睡夢中的毛孩提供承托力，有效減少肌肉及關節痛楚！Vetri-Blend ​銀離子太空記憶棉寵物床現推出「會場限定優惠」只售HKD$765，登記成為會員更可享7折優惠，$595就可捧走回家！

購買攤位：Vetri-Blend（Z08）

▼​▼​▼​點撃圖片！看太空記憶寵物床！▼​▼​▼​​

相關文章：【寵物節2019】Pet Show食、玩、買優惠情報攻略（持續更新）