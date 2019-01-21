台灣公共寵物巴士擴至3條線 　香港99bus創辦人：香港原地踏步！

有否想像過，你的寵物有一天能於香港乘搭公共交通工具？台灣新北市的「假日寵物友善公車」至今營運已近兩年，最近更擴至第3條線，當地的狗狗及主人可謂相當有福。 反觀香港的寵物交通運輸制度停滯多年，設立香港首條及唯一寵物巴士線的99bus創辦人Kamric接受《香港01》訪問時表示，台灣於發展寵物公交政策上原本比香港慢，但現在已遠超香港水平：「時至今日台灣已經有3條寵物巴士線，香港由2012年開始原地踏步。」

新北市增至3條巴士線 供人寵乘搭

最近台灣新北地區營運的「寵物友善公車」，擴展至3條巴士線供人寵乘搭，包括604、225及669，各於假日於市區行駛3輪班次，途中將行經新北市多處公園。除此以外，民眾亦可利用公車動態資訊網或手機App，追蹤狗狗巴士到站時間。

當地動保機構亦有定期提醒寵主，由於狗狗乘搭友善公車時「可落地牽繩上車」，不需困於籠子裡，因此需要管好寵物行為，以免騷擾到其他乘客安寧，並應履行義務清除寵物排泄物，保持車廂清潔。

目前台灣新北地區營運的「寵物友善公車」共有3條巴士線供人寵乘搭，包括604、225及669，各於假日於市區行駛3輪班次，途中將行經新北市多處公園。（新北市政府動物保護防疫處提供）

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九巴上年初書面回覆立法會議員劉國勳有關寵物巴士的查詢，指正在研究其可行性。（劉國勳提供）

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民辦巴士創辦人：香港寵物公交政策比其他地區落後

民營寵物巴士公司99bus早於2012年成立香港首條及唯一的寵物巴士線，每月為狗主組織郊遊路線，選定一個郊遊地點，並於全港、九、新界設立巴士站，開放狗主們合租旅遊巴士。

99bus創辦人Kamric指，香港於寵物公共交通工具的政策比其他地區落後，「台灣兩年前先開始發展寵物公共交通，原本仲比香港慢，但時至今日人哋已經有3條寵物巴士線，而香港由2012年開始除咗有我哋做之外，相關政策都仲係原地踏步。」Kamric續指，冀九巴公司或政府應參考外國做法，成立寵物巴士專線予香港寵主，「人與狗其實都可以互相尊重，喺社區入面共融共處，台灣嘅狗狗公車就係一個好好嘅例子，香港依家只係等緊人帶頭去做呢件事。」

香港99bus創辦人杜淦煒冀政府應帶頭推動寵物公共交通。（99bus 狗狗巴士提供）

立法會議員劉國勳前年曾去信九巴，查詢有關設立「假日寵物巴士路線」可行性，讓乘客可攜帶動物乘搭公共巴士來往各寵物公園。他當時獲九巴書面回覆，表示願意探討「假日寵物巴士路線」，研究讓指定類別和大小的動物進入公共巴士，當時各寵主都滿心歡喜，以為公共寵物巴士見曙光。

兩年過去，政府及九巴對發展公共寵物巴士的取態又如何呢？是繼續停滯，抑或已有進展？《香港01》正向九巴及運輸署查詢，暫未獲回覆。

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