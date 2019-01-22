狗狗被逼安樂死　卻奇蹟生還　獸醫不忍再補針

各地的動物救援機構雖然盡力拯救所有流浪動物，但世上有太多動物被遺棄，有時候他們都要面對一些令人傷感的決定。 美國有一間動物收容所被流浪動物迫爆，所以不得不把一批動物人道毀滅，以騰空位置接收新的動物。然而，有隻狗狗被打安樂針後，奇蹟地活下來......

這隻黑色狗狗就是奇蹟生還的Rudolph。（Facebook圖片：Kings Harvest Pet Rescue）

這個奇蹟生還的狗狗名叫Rudolph，牠是一隻8個月大的混種犬。由於動物收容所已經爆滿，而Rudolph一直沒有領養者願意接收牠，所以收容所決定把牠和其他動物一起人道毀滅。

獸醫為Rudolph注射了致命的安樂針，但Rudolph不單沒有死亡，而且還非常活潑。獸醫亦不忍為牠打針，決定要為牠尋找領養者。

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牠現在非常精神。（Facebook圖片：Kings Harvest Pet Rescue）

Rudolph奇蹟生還的消息傳出後，動保機構KINGS HARVEST PET RESCUE馬上把牠從動物收容所接走，希望能幫牠尋到的領養者。動物人員接受訪問時指：「由於上帝另有安排，所以牠醒了過來。牠是一隻奇蹟生還的狗狗，我們從沒聽遇見過這種情況。」

正所謂：「大難不死，必有後福。」機構把牠的事情發佈到Facebook上，結果獲得非常大迴響，不少網友都留言支持Rudolph，更有好幾位網友留言要領養牠。據機構表示，Rudolph目前已經被人領養。

已經有好心人領養牠。（Facebook圖片：Kings Harvest Pet Rescue）

其實安樂死後奇蹟生還的狗並不止Rudolph。去年，美國有一隻流浪的盲犬被注射安樂針後，竟然安然無恙。而早在2011年，美國亦有一隻狗在注射致命安樂死藥物後，大難不死，牠最後跟Rudolph一樣被人收養。