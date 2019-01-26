【上集】近百名幼稚園生訪愛心家庭　零距離接觸被領養馬馬

日本靜岡縣濱松市有一著名的愛心家庭，家中20隻不同種類的動物全數都是領養回來的，鄰居們亦經常到訪與動物們玩耍，吸引不同媒體報道。

白井一家是當地有名的愛心家庭，全數寵物都是領養回來，而且種類非常特別。（節目截圖）

超有愛的白井一家



自日本電視台節目《天才志村動物園》採訪播出後（點擊觀看動物們的故事），超有愛心的白井一家變得非常有名。



連同2隻自來貓，一共養了20隻寵物，包括2隻馬、1隻小馬、6隻山羊、4隻狗、5隻兔子，全數都是領養回來的。

每次帶動物散步時都十分大排場。（節目截圖）

近百位幼稚園小孩突擊到訪



由於家中動物們十分乖巧親人，當地小孩都十分喜愛到白井家玩耍及幫忙照顧動物，白井女士亦十分歡迎任何人到訪。



可是於過年前某天，有94位幼稚園生在沒有事先通知下突然到訪，白井女士被殺個措手不及...



點擊圖片或影片觀看過程

+ 6 + 5 + 4

白井一家真的十分好客，近百位小孩突然到訪也照樣接待。不過能看到年事已高的馬兒精神奕奕地與孩子玩耍，相信白井女士也十分欣慰呢！



更多寵物文章：

【領養無分品種】日單親家庭收養18隻動物 散步猶如動物大遷徙



【練馬師與退役馬相隔9年重逢 雙雙露出滿足笑容】



【主人離世後一直守候遺照前 YouTube人氣秋田犬終與婆婆天國重聚】