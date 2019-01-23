小狗4天融化長輩　助阿公走出喪犬之痛　女兒：是上天最好的安排

「阿公～要常來探我啊！」台灣一位女主人早前於網上分享了一段感人狗故事，事緣家中的小唐狗「碳比」，自從接待完來自香港的阿公阿嫲後，原本對狗狗甚為抗拒的阿公竟開心得經常與毛孩黏在一起，老人家更特意上網找適合帶狗狗去玩的景點，「原來阿公是反對我養狗的，因為他本身養著狗狗的離世，對他造成很大心理打擊，豈料是次來到台灣卻被金孫碳比融化，這是上天給予他們『最美好的安排』。

從Line對話中可見，阿公回到香港後就頻頻問著狗主人，「碳比」有否掛念他，還叮嚀女兒一定要好好照料寶貝金孫，「有次我開玩笑說道要將碳比送到香港，想不到阿公竟龍心大悅，一直問著狗狗何時要過來。」4天的相處令兩爺孫慢慢培養出感情，而最令人驚訝的是，原本女兒是希望狗狗討阿公開心，最後卻變成老人家賣力巴結金孫，「每天阿公起床的第一件事，就是帶碳比去散步，怎麼現在討好的角色互換了呢！」

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4天的相處令兩爺孫慢慢培養出感情，而最令人驚訝的是，原本女兒是希望狗狗討阿公開心，最後卻變成老人家賣力巴結金孫。（資料圖片）

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原來阿公起初是反對女兒養狗，因為他本身養著狗狗的離世，對他造成很大心理打擊，為了避免再次經歷生離死別的悲痛，從此就不再養小動物，豈料是次來到台灣卻被金孫「碳比」融化，還讓阿公鼓起勇氣，將本身對仔仔的愛，延續到碳比身上，女兒也不禁感動表示，看到父親從害怕失去，到「寵孫」的可愛反差，是上天給予他們「最美好的安排」。

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原來阿公起初是反對女兒養狗，因為他本身養著狗狗的離世，對他造成很大心理打擊，為了避免再次經歷生離死別的悲痛，從此就不再養小動物，豈料是次來到台灣卻被金孫「碳比」融化，還讓阿公鼓起勇氣，將本身對仔仔的愛，延續到碳比身上。（資料圖片）

女兒表示，到台灣定居後認為一切事情都安定後，就想領養一隻狗狗回家一同生活，「剛好在收容所的網站上看見碳比，當下就決定要帶牠回家。」不少網民得悉阿公與狗狗間的故事後都表示感動，「這是上天給予最好的安排」、「太感動了吧」、「金孫當道！女兒沒地位了！」