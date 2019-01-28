聰明又勇敢　史納莎竟曾是德國軍方御用守備犬？

可愛的史納莎，一直很受香港人歡迎，因為牠那溫馴的性格，機智又勇敢，再加上對主人忠心，在最受歡迎狗隻排行榜中，總是名列前茅。 不過，原來這可愛的小傢伙早在15世紀時已出現，當時牠的主要工作，竟是看守農牧之用！

香港人最常見到的史納莎，其實是迷你品種，而標準和巨型史納莎，則並不常見。史納莎原產在德國，屬於爹利犬種，在15世紀時被農夫應用在看守農田，捕捉黃鼠狼與田鼠之用。到了18世紀時，迷你史納莎才出現，但已轉變成用來捕捉家中老鼠之用。

曾被軍方徵用

來自德國的史納莎，一直被受鍾愛，更被稱為「具有人類頭腦的狗」。在第一次世界大戰時，由於史納莎警覺性很高，加上非常英勇且極度忠心，因此被任命為警備犬和血十字會成為助手，亦有不少史納莎被安排到警隊裡工作。因此，別少覷史納莎，雖然牠不是大型犬種，但機智過人的牠卻能勝任許多工作。

精力充沛的老頭

史納莎令人印象深刻的，就是牠長有老頭一般的眉毛和鬍鬚，尤其是那八字鬍子，好像天生便是個老公公，樣子有點古怪，但卻又可愛非常。但別以為樣子老便行動緩慢，史納莎是出名的百厭星，精力充沛又破壞力驚人。不過，只要加以訓練，史納莎絕對是最佳的寵物犬。

巨型史納莎（Giant Schnauzer）比現在流行的迷你史納莎，在體型相差甚遠。（Getty Images）

萬人迷-迷你史納莎

現時史納莎可分為三種，即：迷你史納莎 (Miniature Schnauzer)、標準史納莎（Standard Schnauzer）和巨型史納莎（Giant Schnauzer）。在三種史納莎中，以迷你史納莎最為香港人所熟識。這當然與香港地小人多，生活環境窄狹有關。

不過，迷你史納莎在1899年時已出現，據資料顯示，牠是由標準史納莎演變而來，但也有人指迷你史納莎由獅毛狗（Affenpinschers）與迷你貴婦狗雜交而來。到了1925年時，迷你史納莎在美國大受歡迎，不少人都被可愛的迷你史納莎迷倒。原本是為了捕捉農田內黃鼠狼而製造出來的，如今已變成深受喜愛的寵物犬。

標準史納莎（Standard Schnauzer）才是最開始時的品種，原本是用來捕鼠之用。（Getty Images）

聰明狗狗榜上有名

據《The Intelligence of Dogs》一書的統計，在79個品種的搜集資料狗狗中，迷你史納莎在聰明排名榜中排名12。牠懂得為主人開燈、關門、把拖鞋帶過來，實在是人見人愛的狗狗。另外，牠性格勇敢，腦筋靈活聰明，警覺性十分高，是相當忠心可靠的狗種。由於牠總是精力充沛，而且喜歡被注視，因此飼養時寵主應給予適量的運動，令牠們盡情奔跑，這才能令史納莎身心健康成長。

名稱：史納莎又稱雪納瑞（德語：Schnauzer），在德語裡意思為八字鬍 原產地：德國 起源：15世紀 犬種：爹利（Terrier）犬種 頭部：寬廣、朝鼻端變窄、鬍鬚明顯 眉毛：以白色為主 耳朵：呈V字型，耳根位置高，向前折下 眼睛：中等大小，呈橢圓形暗色 鼻子：大多是黑色，鼻孔寬大 四肢：前肢優美挻直，後肢大腿肌肉發達 足部：圓而短，腳趾隆起，爪為黑色 毛質：屬雙層披毛，外層的毛較硬且長，內層的毛則輕短細密，通常4肢及臉部留著長毛，而其他部位則以短毛為主 毛色：主要分為胡椒色（salt & pepper 即白灰色）、白色和黑白等顏色

要剪耳剪尾？

迷你史納莎天生耳朵是呈V形向前垂下，如果你看到史納莎的耳朵是豎直而且尖尖的，這都是經人為剪耳而成。曾經，替犬隻剪耳和剪尾，是源於工作犬和獵犬，要避免長尾巴在叢林追捕獵物時受傷，以及長耳朵成為獵物啃咬時的目標。但如今迷你史納莎被剪耳剪尾，只是某些人覺得這樣可愛美麗，是某些狗展上出賽犬的要求，但根本沒實際需要，同時會令狗狗帶來不必要的痛楚。如今英、法、瑞典、加拿大等國家地區，已禁止此行為。

迷你史納莎 (Miniature Schnauzer)由於身型嬌小，方便飼養，所以深受港人歡迎。