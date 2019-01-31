【史納莎】難打理亂咬東西？解答10個寵主最關心的疑問

史納莎是一隻外形很特別的狗狗，牠像長了八字鬍鬚，很是趣怪。由於這特別外形，加上牠聰明可愛，不少人都喜歡飼養牠們。 不過對於新手主人來說，可能對史納莎有許多疑問，這裡搜羅了10項寵主常提出的疑問，希望可化解你心中對飼養史納莎的疑慮。

【Q1】據說史納莎很聰明，牠懂得做什麼？

據《The Intelligence of Dogs》一書的統計資料顯示，書中列出了79個品種的狗狗智力排行，而迷你史納莎便排在第12位，可見史納莎已算相當聰明。而且牠更被德國人稱之為「具有人類頭腦的狗」，可見許多人都認同史納莎的聰明。具體一點來說，史納莎懂得替你拿拖鞋過來、把東西丟到廢紙箱，甚至是開燈和關門等等，視乎平日的訓練。有些更會倒立前行、跳圈等。

另外，由於史納莎十分聰明，只要多溝通與訓練，牠會是為你帶來樂趣又服從性強的狗狗。在不少服從比賽中，史納莎都能脫穎而出，這與牠的聰明不無關係。

史納莎很聰明乖巧，是極佳的寵物犬。（Getty Images）

【Q2】 要如何打理史納莎又密又硬的披毛呢？

史納莎有著雙層毛髮，因此更應該經常替牠梳理，以確保不會打結。可先用針梳把狗狗全身披毛梳一次，遇上打結時便為牠解開，不要用力拉扯以免引起狗狗痛楚。當梳理4肢毛髮時，應由下而上輕力地梳，邊梳邊用手輕壓著毛的根部，以免令皮膚受力拉痛狗狗，亦減低拉斷毛髮的機會。

作為稱職的主人，當然要經常為狗狗梳毛。（Getty Images）

【Q3】史納莎有耳蝨應如何處理？要替牠拔去耳毛嗎？

史納莎的耳朵裡都長有毛髮，許多毛髮堆疊在一起，會阻礙空氣流動，令耳道接觸空氣量減少，影響到聽力，甚至滋生寄生蟲或耳蝨，出現發炎情況。如果狗狗耳內有耳蠟，即很可能是耳內有耳蝨，應用洗耳水徹底清潔消毒。可用棉花包著耳鉗尖端，沾點洗耳水，然後輕輕把耳垢清除。

如要替狗狗清除多餘的耳毛，可用耳毛粉像修眉般把耳毛拔走。耳毛粉有鎮痛消炎作用，能減低狗狗的痛楚。但千萬別拔得太多太深，同時要輕力一點。

耳朵的污垢往往被人忽略，但史納莎的長毛，容易令耳朵發炎。（Getty Images）

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【Q4】怎樣才能順利替史納莎剪指甲呢？

使用狗隻專用的指甲鉗，能有效剪除狗狗的指甲。但要注意不能剪得太短，否則容易傷及血管。有需要的話，可事先準備好止血粉，當不慎流血時便可即時止血。有時候傷及血管也未必即時會流血，所以在替狗狗剪指甲後，應再仔細檢查，然後再用指甲挫磨平滑。留意狗狗指甲的生長結構，這樣才不會剪錯。在修剪時，建議分次剪。剪時，指甲剪要傾斜45度，注意觀察狗狗指甲內的血線，才不會剪得太深。

剪指甲也要有技巧，慢慢剪別心急。（Getty Images）

【Q5】史納莎出現流鼻血情況，應如何處理？

史納莎流鼻血的原因有很多，包括細菌感染、鼻孔受創傷、體內缺乏凝血因子等等。如果排除了是受外物弄傷的話，還是帶狗狗到獸醫處檢查較為安全。免疫性疾病（如紅斑狼瘡）、藥物副作用、病毒感染、腫瘤和血小板數量不足等，都會令狗狗出現流鼻血，一定要小心處理。

狗狗如突然流鼻血，情況可大可小，最好是到獸醫處作詳細檢查。（Getty Images）

【Q6】我發覺史納莎在睡覺時會發出怪聲，是牠生病了麼？

要清楚所謂怪聲是什麼？很多時史納莎在主人不在身旁的晚上，都會發出吠叫聲，其實只是不想獨處，希望主人待在身旁。如果只是這原因，只要輔以適當的訓練，狗狗便很快能習慣下來。例如開始時先播放些音樂伴狗狗進睡，待狗狗情緒穩定後才關掉，都能改善這問題。

幼小的史納莎特別黏人，可開點音樂助牠入睡。（Getty Images）

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【Q7】我家的史納莎11個月大了，要轉吃成犬的狗糧嗎？

一般情況下，狗狗在1歲左右已可以轉吃成犬的糧食。如果你的狗狗已11個月大，可開始將幼犬狗糧和成犬狗糧混合在一起給牠吃，讓牠慢慢適應習慣，並逐漸將成犬糧比例提高。那麼狗狗會更容易適應，不會因突然轉糧而引起不適。

約在1歲時已可替狗狗換糧，最好是循序漸進，以免狗狗沒法適應。（Getty Images）

【Q8】史納莎的毛這麼長，我需要每星期替牠洗澡嗎？

一般都不太建議頻密地替狗狗洗澡，縱然香港是潮濕加塵多，狗狗看起來有點污糟，但每星期替狗狗洗澡略為密了些，建議兩星期一次便已足夠。由於狗狗皮膚的酸鹼度與人類不同，人類是5點多，而狗狗油脂分泌較為旺盛，酸鹼度在7至8度，因此頻繁洗澡會令狗狗皮膚變乾，更容易出現皮膚病。洗澡時水溫保持在308度左右便足夠，並用寵物專用的洗毛水。留意別讓水進入到狗狗耳朵，可預先用棉花塞著。用手輕按著狗狗肛門腺位置，可把裡面的污垢按出。在洗澡後一定要盡快替狗狗將身上的水抹乾，最好使用風筒把毛吹乾，以免狗狗著涼。

替狗狗洗澡不宜過密，約兩星期一次已足夠。（Getty Images）

【Q9】我家史納莎喜歡吃蘋果，我能給牠吃嗎？

基本上狗狗不需要特別去吃水果，但如果你的狗狗喜歡吃，適量地給牠吃少許並沒問題。現時一般狗糧的成份主要是肉類，狗狗的消化系統未必習慣消化水果，所以水果只能算是小獎勵或零食，不能作為主糧。

喜歡吃水果的狗狗！但水果不能成為主糧。（Getty Images）

【Q10】我家史納莎總是喜歡咬東西，有沒有需要買些玩具給牠咬呢？

史納莎精力旺盛，如沒有滿足牠的運動需求，往往會變成家中的破壞王。要減低傢俱被咬爛的機會，放狗與玩具都是必須的。每日定時放狗，能讓史納莎消耗多餘的精力，回家後破壞行為便會大大減輕。而玩具方面，可挑選些專門給狗狗的玩具或人造骨頭給牠，切勿購買細小易碎的玩具，以免牠誤吞下肚，釀成意外。

