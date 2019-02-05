【豬年到】看完5個最可愛迷你豬IG　你的心定會瞬間融化

相信不少人都曾幻想過可以在家中養一隻迷你豬 （Miniature Pig），但在香港市區養豬需要領牌！想養又不能養？《香港01》特意為你精選5個網民大力推薦的迷你豬Instagram帳戶，一起看著牠們止止渴吧！

１.【「潮流教豬」Paddington】

Paddington最令人著迷的，是其主人不時會為小豬添置新裝，西裝、印度服，牠也能一一駕馭！而最搞笑的是，其主人經常會用美顏App為小豬易容，非常搞笑！

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Paddington經常都會穿著不同的衣服襯衫，可愛爆燈！（IG@paddington_the_pig）

▼▼▼點撃圖片！看迷你豬萌爆樣子！▼▼▼

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2.【小編私心推介►小啡迷你豬】

若問到小編這生只可在云云「豬海」中選一隻迷你豬，Kookie一定是我的不二之選！來自美國田納西州​的Kookie​在當地享負盛名​，全因小豬Kookie的「迷樣」真的非常可愛，隔著手機螢幕你也會感受到小豬懶洋洋的感覺，不再多講了，快點按入圖片看看小萌豬吧！​

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隔著手機螢幕你也會感覺到Kookie懶洋洋的感覺！（IG@kookieandkipper_minipigs）

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3.【迷你豬萬花筒】

若果你只想追蹤一個迷你豬IG帳戶，相信＠piggyloverz123會你的不二之選！此帳戶的管理人每天都會收集世界各地的迷你豬相片及搞笑影片！熱愛迷你豬的話，這個帳戶你一定不可錯過！

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若果你只想追蹤一個迷你豬IG帳戶，相信＠piggyloverz123會你的不二之選！此帳戶的管理人每天都會收集世界各地的迷你豬相片及搞笑影片！（IG@piggyloverz123）

▼▼▼點撃圖片！看迷你豬孖兄弟！▼▼▼

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4.【煙肉界代表 Bacon​ and Pancetta​】



來自美國德州的迷你豬Bacon至今已累積達13萬粉絲追蹤，而這「肥嘢」經常都會被網民嘲笑牠不是一隻迷你豬，因為隨著年齡增長，Bacon已遠遠超過一般迷你豬身型，而最近牠的IG帳戶又登上網民的熱搜排行榜，原因是主人為了讓Bacon在家沒那麼納悶，特意在購買多一隻小豬「Pancetta」回家一起和牠生活，兩隻小豬同樣以「煙肉」的種類來命名，十分搞笑！

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來自美國德州的迷你豬Bacon至今已累積達13萬粉絲追蹤，而這「肥嘢」經常都會被網民嘲笑牠不是一隻迷你豬，因為隨著年齡增長，牠已遠遠超過一般迷你豬身型！（IG@bacon_the_piglet）

▼▼▼點撃圖片！看「翻版」迷你豬！▼▼▼

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5.【迷你豬界KOL Prissy and Pop 】

要數到迷你豬界的當紅「豬星」，一定要留意Prissy and Pop！不少香港明星如周柏豪、Yanny@Super Girls都是這小豬仔的粉絲！而最令人著迷的是，主人亦有為牠們開設專屬購物網站，好讓粉絲們隨時隨地都能購買到牠們的周邊產品，月曆、手機殼、甚至T-Shirt都一應俱全！

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主人亦有為Prissy和Pop開設專屬購物網站，好讓粉絲們隨時隨地都能購買到牠們的周邊產品，月曆、手機殼、甚至T-Shirt都一應俱全！（IG@prissy_pig​）

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