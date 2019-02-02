【年廿八】不想寵物中毒　教你清潔家居如何選清潔劑

年廿八又到，當大家都忙著清理大掃除時，有沒有想過一時大意，隨時危及家中毛孩健康？ 雖然許多寵主已挑選號稱「人畜無害」的清潔劑，但事實上未必真的如此安全，在使用時仍須加倍留神。如為毛孩著想，最好還是以天然成份清潔劑，來為家居清潔。

基本上所有清潔劑，對毛孩來說都是危險品。（Getty Image）

香港是個人煙稠密的地方，人多車多，就算沒有打開窗子，灰塵還是無孔不入。想家居整潔，便無可避免地要使用適量的清潔劑。不過，如果家中有養毛孩的話，這些化學成份的清潔劑，都對毛孩有害。

濃度越高清潔效能越高？

不少人都有個錯誤的觀念，認為味道濃烈的清潔劑，能更有效清潔。但事實上，這沒必然關係。如果你家中有養毛孩的話，這些濃烈的清潔劑更是毛孩危機。要數濃烈氣味，當然首選是漂白水。無可否認，漂白水價錢便宜，而且清潔效能強勁，但也是很毒。毛孩誤食會嚴重損害腸胃，就算是間接接觸，也會有潛在中毒危機。

毛孩好奇心重，清潔時最好將毛孩關起來。（Getty Image）

毛孩為何會中毒？

【誤食】毛孩是充滿好奇心的小動物，家裡突然出現新東西，牠們無可避免要去探索一番。縱然你已保管妥當，也有機會因一時疏忽沒關好瓶蓋，毛孩誤食少量，已可能口吐白沫引起不適，嚴重的更會中毒。

【間接接觸】就算毛孩沒有直接將清潔劑吞下肚，但毛孩喜歡舔地板，又會經常睡在地板上，殘留在地板的漂白水等清潔劑，便有機會依附到毛孩身上，然後毛孩又經常會用舌頭舔自己來清潔身體，結果便間接地把有毒清潔劑吞進肚裡。這些毒素累積起來，便可能危害到毛孩健康，出現不適甚至中毒。

清潔用品一定要收藏好，毛孩誤食會是相當危險。（Getty Image）

化學成份危害毛孩

我們日常使用的清潔劑，一般是漂白水或是含氯和酚成份，這些產品能有效消毒和清潔，但同時也會帶給毛孩危機。雖然衞生防護中心宣傳要用1:99或1:49這兩個稀釋度來使用漂白水，但這個濃度對毛孩來說，還是相當危險。另外，氯、乙二醇醚或甲醛等成分的清潔劑，毛孩長期接觸會有機會患上癌症、貧血，亦會損害肝和腎臟。

毛孩喜歡黏自己來清潔，間接把有毒物質都吞進肚裡。（Getty Image）

氯在多功能清潔液、洗衣液、清毒濕紙巾等裡都可找到。由於氯氣比空氣重，會下沉積聚在較接近地板的位置。毛孩體形細小，呼吸較人類急促，而且經常貼近地板生活，因此會吸入更多氯。氯氣會刺激呼吸道，更可破壞毛孩的皮膚、眼睛及身體其他黏膜。

另一款家居常用的清潔劑「滴露」，所含的Chloroxylenol，又稱para-chloro-meta-xylenol（PCMX），便屬於酚類，具有消毒及防腐功能。但毛孩身體對酚類物質沒法分解，毛孩長期吸入酚的話，有毒物質會積聚身體，嚴重損害健康。

毛孩貼近地板生活，因此地面的有毒物質，牠們最易接觸到。（Getty Image）

天然取代化學物品

縱然許多清潔產品也寫著「人畜無害」，但寵主還是小心為妙。為顧及毛孩身體健康，其實可用更天然的方法去替家居清潔。SPCA便提議各寵主，可選用稀釋的醋加水（即醋與水1比1）、食用梳打等天然產品，或者用醋製成的新款環保清潔劑，也是對寵物安全的產品來清潔家居。