牧羊犬遇襲遍體鱗傷　小羊溫柔輕碰頭　感激救命之恩

動物之間大概總有愛。網上最近流傳一張感人照片，從相片中可見一隻受了傷的牧羊犬坐在地上，頭和頸部疑遭攻擊而滿布鮮血，畫面令人怵目驚心！但最令人動容的是，當狗狗受了傷顯得十分虛弱時，旁邊一隻小羊竟走到毛孩身邊，用頭輕輕地碰觸狗狗，彷彿在說：「多謝你用身軀救了我。」

據指高加索牧羊犬，自古以來屬出色的工作犬，能有效抵禦盜獵或狼群的攻擊，是牧羊人的好幫手！（gettyimages）

照片中的牧羊犬伏在地上，頭和頸部佈滿鮮血，畫面原本令人覺得十分血腥。不過，就在狗狗受傷倒下時，一旁有隻小羊走了過來，用頭輕輕地碰觸狗狗，就像在安慰對方一樣。動物雖然不會說話，但這幕感人場面足已叫人流淚。

有網民找到照片源頭，發現相片是於中亞高加索山脈拍攝，並指出圖中的犬種屬高加索牧羊犬（Georgian Shepherd dog），據指此犬種自古以來屬出色的工作犬，可抵禦盜獵或狼群的攻擊。

有網民推測圖中的牧羊犬有可能與主人牧羊時，遭到狼群突擊，雖然狗狗成功助羊群躲過一劫，最後卻換來遍體鱗傷。（Imgur）

有網民就推測圖中的牧羊犬有可能與主人牧羊時，遭到狼群突擊，雖然狗狗成功助羊群躲過一劫，最後卻換來遍體鱗傷，而小羊低頭碰觸的模樣，彷彿像在安慰救命恩人一樣，「謝謝你救了我們。」

另外，又有網友推測狗狗頭上的血跡是由豺狼造成，「不過無論怎樣，都希望狗狗能走出傷患，開心快樂地成長！」