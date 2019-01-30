狗狗脖子太粗被卡欄柵隙　警察邊救援邊埋怨：這是給我出難題嘛

當狗狗被卡在欄柵裡時，你會用什麼方法將牠救出來呢？ 徐州的警察，便直接用鋼鋸將欄柵鋸斷，並安全地把狗狗救出來。網民都大讚警察做得好，並認為狗狗是時候要減肥了！

可憐的狗狗被卡著，動彈不得。（梨視頻）

在1月26日江蘇的徐州，東環派出所接到有人報案，指看到一隻白色狗狗被卡在欄柵門隙裡動彈不得，於是警員到場協助救援。警員到現場後，發現無論怎樣按壓，還是沒法把狗狗救出。

~點擊圖片看暖心警察如何救小狗~

看什麼？還不救我出來！（梨視頻）

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由於卡得很緊，狗狗進退不得，警員一邊安慰小狗「沒事沒事」，一邊又開始喃喃說著「脖子太粗了」、「這給我出難題嘛」，而狗狗也好像聽懂似的，露出一副不耐煩的樣子。最終，警員要出動鋼鋸，將欄柵弄斷，才順利將狗狗救出。

狗狗露出不悅眼神！原來警員邊救邊說牠胖！（梨視頻）

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網民看到報道後，都覺警員很有愛，對狗狗很用心。「謝謝警察叔叔」、「真有愛」、「被說了半天胖，心靈受到創傷」、「狗表示：我也很無奈啊！」、「知道錯了，下次還敢？」、「是時候減肥了！」。