嗅聞可建立積極正面情緒？　新研究再次強調狗狗嗅聞極重要

對狗狗而言，經常作出嗅聞的動作，是牠們與生俱來的本能。藉著這嗅聞，牠們才能了解四周的事情。 而最新研究更指，多讓狗狗去嗅聞，能建立起牠積極樂觀的想法，對牠們身心都有好處。

狗狗用鼻子去探索事物是牠們的本能，不應該被禁止。（Getty Images）

當你帶狗狗散步時，有沒有發現牠總是四處嗅聞遇到的一切，無論是迎面而來的狗狗，又或是轉角位置的電燈柱，牠總是忙著用鼻子去探索一番。據粗略統計，當你帶著狗狗外出散步時，約有33%的時間，狗狗都在四周嗅聞。牠們能透過嗅聞，從而得到四周的重要訊息，例如母狗是否在發情期、年齡、性別、吃了什麼食物，以及情緒狀況等等，都能透過留下來的氣味訊息得知。

嗅聞對方身體，可以說是狗狗的社交禮儀，是再正常不過的事。（Getty Images）

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寵主干預嗅聞

不過，許多寵主卻不允許狗狗作出嗅聞行為，認為是失禮、骯髒的表現。但事實上，如果狗狗長期被剝奪嗅聞行為，這會導致嚴重的心靈創傷。因為，如沒法滿足狗狗嗅聞的需要，牠們便沒法正常去評估和處理各種氣味，這會令牠們失去與外界溝通並獲得訊息的機會。

地上留下的訊息，對狗狗來說也很重要，這是牠們探知外界的重要手段。（Getty Images）

限制嗅聞狗狗顯消極

狗狗成為人類的好朋友，我們養狗並不是要去虐待或令牠們感到不適。要知道狗狗是透過嗅聞去了解世界，因此不應禁止狗狗作出此行為，而且這嗅聞行為往往有利狗狗的身心。因此，Drs. Duranton和Horowitz便從狗狗嗅聞會產生出正面情緒的方向作出研究。在研究測試中，Drs. Duranton和Horowitz挑選了20隻年齡在1歲以上，不同品種的狗狗。當中10隻是允許牠們用鼻子嗅聞探索，而另外10隻作對比的，則是不允許用鼻子嗅東西，只能跟著走。

由於狗狗鼻子比人類靈敏得多，因此用鼻去探索外界是十分重要的事。（Getty Images）

實驗時，在狗狗正前方、左方和右方，3個位置分別放了3個碗。正對著狗狗前方2米的碗是有雞肉的，而左右兩則3米的路線，則碗內沒有任何東西。實驗組的狗狗會透過嗅聞去探索前進的路線，因此牠們表現得更輕鬆自如，也更有自主性。反之，對照組只能跟從指令去行，而且途中不允許狗狗作出嗅聞動作。

別認為狗狗用鼻嗅聞草地是骯髒行為，這對牠們來說是相當重要的事。（Getty Images）

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嗅聞帶來正面情緒

結果顯示，實驗組的狗狗可作嗅聞，而又能自主，牠們顯得更積極地走向有食物的碗，就連在步行速度上，也走得特別輕快。反之，對照組的狗狗便顯得沒這麼積極，牠們走路的速度也相對較慢。因此Drs. Duranton認為，給予時間機會狗狗嗅聞，是有利於狗狗心靈健康，也能建立起正面情緒。

你家的狗狗，是否也花很多時間在嗅聞上呢？（Getty Images）

縱然實驗還是只有初步成果，但無可否認是給予狗狗嗅聞，讓牠偵查四周環境情況，從其他狗狗的嘴巴、耳朵、身體、腹部和屁股間獲得大量訊息，即使有寵主不喜歡自己的狗狗出現這些行為，但對狗狗來說嗅聞是本能反應，是應該被允許。