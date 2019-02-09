【大難不死】忠犬遭賊用牛肉刀插頭險死　獸醫：插深幾毫米可致命

狗狗是人類忠誠的朋友，為了護主牠們甘願拼上性命。 近日在南非開普敦，便有一隻英勇忠犬為護主，被持械強盜用牛肉刀刺進頭部，幾乎喪命。幸好刀鋒沒刺中要害，經搶救後狗狗已迅速康復過來！

狗狗現已康復，可回到家中與主人在一起。（AWSSA圖片）

事件發生在2月5日，地點是南非的開普敦。當時40歲的主人Gino Wensel在中午過後，帶著他4歲大的德國牧羊犬Duke外出散步，突然一名持刀男子衝到他面前。在旁的Duke見狀，即時露出尖牙並咆哮對抗，持刀男子隨即狠狠地向狗狗施襲，更將手中牛肉刀直插到狗狗頭上。

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狗狗就是被這牛肉刀插中頭部，幸好沒傷到要害。（AWSSA圖片）

縱然頭部插著利刀，但狗狗仍無畏地攻擊著這男子，最終將男子被嚇跑，然後Duke便癱瘓地倒在路邊，頭部鮮血直流。Wensel起初以為Duke已斃命，但走向狗狗身邊時，發現狗狗仍有輕微呼吸，於是趕緊把狗狗帶到當地的動保組織──Animal Welfare Society of South Africa（AWSSA）。

AWSSA的職員替Duke能康復感到高興。（AWSSA圖片）

AWSSA發言人Allan Perrins表示：「Duke頭部受重創，我們起初認為牠必死無疑，在送到手術室時牠已在瀕死邊緣。牠沒有意識，我們擔心刀鋒會刺到Duke的大腦，於是立即注射鎮靜劑替牠止痛，同時以X光作檢查。從X光報告顯示，刀鋒已插入差不多8厘米，距離大腦只有幾毫米，若再插深一些更可能傷及右眼。」

獸醫Zheneta Stoynova也表示，只要刀鋒插深幾毫米，Duke便可能會死。獸醫隨即替Duke動手術，將利刀移走並縫合傷口。令人難以置信的是，Duke很快便清醒過來，而且康復得很好。

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Duke康復得很好，第二天便可與主人一起回家。（AWSSA圖片）

「我認為那持械強盜是試圖要殺死我的狗狗，這裡有非常多的壞人和流氓，會伺機出來搶劫，甚至不惜攻擊傷人。我知道Duke會守護我，牠面對強盜時毫不畏縮。但這次牠幾乎為了保護我而喪命。」Wensel說。

當地傳媒也有報導Duke奇蹟康復的消息。(網上圖片)

「我們知道Wensel現在失業，所以沒有收取任何醫療費用。今天（2月8日）Wensel還帶著Duke來到福利協會，我們看到Duke吃著刻有名字的專用午餐盒。縱然Wensel很窮困，但他待Duke很好，這是有目共睹的事。Wensel肯為Duke付出身上的一切，Duke能康復起來實在是件值得高興的事，我相信大難不死必有後福，Duke將會過著幸福的日子。」Perrins很感慨地說。