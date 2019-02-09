自私主人為滿足自己帶松鼠狗染毛　致狗耳朵整隻脫落

本周初，泰國一名狗主在網上求助，指家中愛犬在染毛後不斷搔癢，令她十分擔心。豈料，她其後竟宣布狗狗的耳朵整隻脫落，震驚一眾網民。香港執業獸醫Keanu表示，除非染料含腐蝕性，否則一般而言也不會導致如此嚴重後果，不過他呼籲寵物主人不要讓寵物接觸染髮劑，因為會引致其他嚴重後果。

近年來不少寵主為了美觀，也會為寵物們的毛髮染色，務求令愛寵獨一無二。但原來染毛背後暗藏巨大風險，寵主們必須多加留意。數天前，泰國華欣一名狗主為滿足自己喜好而帶其狗狗「Diffy」到美容院染毛，美容師將狗狗雙耳及尾巴染成了紅色。

狗狗Diffy的雙耳及尾巴被染成了紅色。（Viral Press）

染毛過程期間，Diffy的雙耳被鋁箔紙包裹了約40分鐘。待美容師打開鋁箔紙後，狗狗的雙耳竟反常地垂下了，不如以往般豎起。該寵主起初亦有表示質疑，但職員多次向其保證狗狗耳朵將於兩至三日後復原。數小時後，她發現Diffy開始不停搔癢，而牠耳上亦開始掉下皮屑，看似遭到灼傷。

Diffy原本的模樣。（Viral Press）

她遂向網民求助，然而卻引來大量批評。在眾人批評聲中，該寵主於周三（6日）指Diffy的其中一隻耳朵已完全脫落，令網民極驚訝。當地動保團體怒斥該寵主不負責任：「就當為其他狗主上了一課，為狗狗染毛是非常危險的行為。」

該寵主於周三稱Diffy的其中一隻耳朵已完全脫落。（Viral Press）

在港執業10年的註冊獸醫Keanu指從未聽聞同類病例，因染料通常頂多只會造成毛囊發炎，令皮膚紅腫及痕癢。他解釋道：「染料含有多種化學物質，可能造成寵物皮膚敏感、灼傷、甩毛同毛囊發炎。但成隻耳仔甩就真係…除非染料有腐蝕性。」

註冊獸醫Keanu指除非染料含腐蝕性，否則一般而言也不會導致耳朵脫落。（Viral Press）

他補充，寵物的嗅覺比人類靈敏，更易受染料中的化學氣味刺激，牠們或在染毛過程感到不適。另外，寵物們如舔了染色的毛髮也可能會對健康造成影響。他表示絕不建議寵主為寵物染毛，因美觀背後會令寵物承受健康風險。