何鴻燊逝世│貓狗經常出入何家豪宅　超蓮、超雲全是重度貓奴

賭王何鴻燊逝世消息傳出後，惹來社會哄動。雖然何鴻燊生前極少出現他與寵物的新聞，但其實何氏家族與寵物甚有緣份，例如何鴻燊的孫女何家華曾任澳門愛協主席；何家亦經常有貓狗出入，全因他的子女都係貓狗奴，其中「最索千金」超蓮更是重度貓奴。

三房姊妹超雲、超蓮都是貓奴

被譽為「最索千金」的超蓮及其姊姊超雲愛心爆棚，在家中養了至少6隻貓狗。何家千金經常在網上分享貓貓的萌照及合照，連她們的母親「三太」陳婉珍也一同合照，可見她們對貓貓的鍾愛之情。

何家千金經常在網上分享貓貓的萌照及合照。（Instagram@laurinda_ho）

在她們所養的貓狗之中，「老大」應是一直陪伴左右的松鼠狗「小吉」。為慶祝「小吉」生日，她們更特地訂製了賣相精美的蛋糕。超蓮在Instagram上曾分享多張抱著「小吉」的親密合照，就連溫書時也不忘抱著牠。可惜「小吉」在2019年12月時已離世，當時超蓮曾發文表示不捨：「你會永遠活在我心中的。」

除了「小吉」，何家千金似乎對異國短毛貓情有獨鍾。他們的新寵是兩隻異國短毛貓，奶油色的那隻叫「花生」，而灰白色的那隻則叫作「芝麻」。

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三房兒子：何猷啟

何猷啟與他的姊姊們同樣喜歡動物！除了姊姊們所養的貓狗外，他還多養了一隻名為「Mango」的貓貓。

何猷啟養了一隻名為「Mango」的貓貓。（Instagram@orlandoho91）

四房兒子：何猷君

四房兒子何猷君也同樣滿懷愛心，他飼養了一隻的雪橇犬及兩隻貓貓。猷君把雪橇犬取名為「Mia」，背後意義是「Mario Is Absent」，而Mario正是猷君的英文名。他在Instagram親自解畫：「當我買了Mia回來後，我便承諾自此將缺席很多與朋友的約會，因為我要照顧牠。」

猷君把雪橇犬取名為「Mia」，背後意義是「Mario Is Absent」。（Instagram@momomarioho）

孫女：何家華

何家華的父親為何猷光，即何鴻燊與原配黎婉華誕下的長子。何家華自小喜歡動物，尤其狗狗。她於2005年加入澳門愛護動物協會擔任義工，一年後更成為了該會主席；另外，她亦曾開設寵物百貨及寵物酒店。

何家華曾任澳門愛協主席。（澳門愛協）

四太梁安琪為澳門逸園賽狗公司的執行董事，早前更因格力犬風波惹來非議。她曾稱，在逸園倒閉時稱將「全部養晒」未被收養的格力犬，但後來卻食言遭網民狙擊。