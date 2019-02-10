主人半夜睡醒　驚見貓咪揖手狂拜　網友：拜託！給牠罐罐

過去跟大家分享過不少貓咪的怪行為，但不及這隻貓咪奇怪......貓主有一晚睡醒，竟然看到牠朝著自己揖手狂拜，而且牠嘴邊還唸唸有詞，讓貓主雞皮疙瘩。

貓主半夜驚見愛貓......拜呀拜、拜呀拜！（Facebook圖片：‎艾葛格）

台灣貓主艾葛格，家裡養了一隻名叫「泰哥」的美國短毛貓。泰哥的性格獨立，平日喜歡我行我素，而且牠擁有一種絕技，就是經常會相手作揖，對著無人的地方拜拜。

早前，貓主便拍到泰哥夜半走進睡房，對著床頭一直拜，而且嘴裡唸唸有詞，讓他大吃一驚......

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當時已經是半夜，貓主在床上轉身就看到泰哥在房間裡拜，他更開玩笑指「以後家裡的香要藏好」，避免泰哥拿著香燭拜他。貓主表示，泰哥從前開始已經會拜，不過牠主要在客廳裡拜，那天不曉得為何會在房間裡拜，而且還對著他拜。他指出，泰哥揖手拜的行為並無詛咒或祝福的意思，「牠只是在整理自己的鬍鬚而已。」

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泰哥還試過對著窗外拜......整個畫面非常詫異。（Facebook圖片：‎艾葛格）

除了在半夜在床邊拜，泰哥還試過夜晚站在窗前，對著窗外不停拜，看起來說好像邪教儀式似的......而且還偷偷摸摸的，貓主指出：「牠現在都趁我看手機時拜，只要我一看牠，牠就停止了。」

據主人解釋，泰哥是在整理鬍鬚，大家別誤會呀。（‎Facebook圖片：艾葛格）

貓主把泰哥狂拜的影片上載到Facebook的群組後，有不少網友為泰哥配上讀白，如「本皇希望餐餐吃罐罐」、「拜託，給我罐罐」，更加有網友開玩笑說：「牠是在跟喵星球聯絡…準備要霸佔土也星球。」