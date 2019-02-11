兩歲唐狗元朗走失　主人連續21小時通宵苦尋：幾辛苦都要搵返佢

昨日（11日）下午，元朗廈村羅屋村唐狗「鵪鶉」於屋外散步時突然失去影蹤，主人鄧先生徹夜苦尋21小時，可惜無功而，「為咗搵返隻狗，行成晚我都無問題！」如果有人發現鵪鶉下落，請與鄧先生聯絡。

鄧先生於社交平台發帖，盼附近居民可幫忙留意及尋找愛犬「鵪鶉」。（受訪者提供）

居於元朗廈村羅屋村的唐狗「鵪鶉」，昨天（10日）下午1時於住所外散步後行蹤不明，主人鄧先生其後於社交平台發帖，盼附近居民可幫忙留意及尋找鵪鶉。鄧先生向《香港01》講述事發經過時指，昨日下午欲到屋外執拾車尾廂，「我諗住畀佢（鵪鶉）出去行下，點知一擰轉頭佢就唔見咗……」

鄧先生由昨日（10）下午1時起至今早10時由元朗徒步至天水圍尋狗，他表示為了尋回狗狗，有多辛苦都在所不辭。（受訪者提供）

走失狗檔案 名字：鵪鶉 年紀：兩歲 性別：女性（未絕育） 品種：唐狗 特徵：胸部有白色毛髮、四肢啡色 走失時間：2019年02月11日下午1:00 走失地點：元朗廈村羅屋村 如任何人有「鵪鶉」消息，可致電9201 7356鄧先生聯絡。

鄧先生表示鵪鶉性格膽小怕事，由於曾遭前主人虐待，因此花了不少時間與牠建立信任。（受訪者提供）

狗狗曾遭虐待 性格膽小怕事

鄧先生表示，鵪鶉性格膽小怕事，起初領養回家後時便十分怕人，「我係鵪鶉第三任嘅主人，其實狗狗身世真係好可憐，因為佢上兩手嘅主人都有虐待佢，我都花咗好多時間先可以得到佢嘅信任，我哋兩公婆真係唔想失去佢。」

問及鄧先生的尋狗路線，他表示由昨日（10）下午1時起至今早10時由元朗徒步至天水圍尋狗，「因為我真係好怕沿途會錯過咗狗狗，所以我選擇慢慢行，希望可以搵返佢，我唔怕辛苦，我只係想搵返佢，幾辛苦都值得！」