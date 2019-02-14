【高手在民間】喵星人玩Wechat 跳一跳上癮　比很多人還要高分

毛孩一旦成為「電競選手」，牠們打機的本領可不比人類差！ 網上最近瘋傳著一段搞笑貓貓短片，從影片中可見貓咪正玩著手機遊戲「Wechat 跳一跳」！只見貓貓正聚精會神地看著螢幕，並小心翼翼令「小人仔」跳至目標，本領比人類更高！不少網民看完短片後都不禁大笑，「貓貓每步驚心的舉動實在太惹笑了！」

從短片中可見一隻灰白貓貓正坐在手機前小心翼翼按著，仔細一看原來貓咪正在玩手機遊戲「Wechat跳一跳」！（影片截圖）

有網民早前分享了一段搞笑貓貓短片，從畫面中可見一隻灰白貓貓正坐在手機前小心翼翼按著，仔細一看原來貓咪正在玩屢獲好評的手機遊戲「Wechat跳一跳」！從闖關過程中，只見「小人仔」每一次都能成功跳到目的地，對貓咪來說完全沒難度，精準度比不少人還要高！

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「Wechat跳一跳」很容易就一玩上癮。（資料圖片）

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影片於Facebook廣傳後，不少網友都笑翻，「貓大師，請受小弟跪拜」、「肉掌玩遊戲」、「貓貓也知道掉了下去就GAMEOVER嗎」、「貓貓前生是電競選手」、「螢幕會被刮花嗎」、「牠比我還要高分」、「貓貓小心翼翼很惹笑！」不過，也有人質疑貓貓本領：「主人捉住牠的手玩吧？」