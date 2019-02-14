【殘忍】內地築擂台鬥狗　「打手」受傷倒地血流披面

網上最近瘋傳一段極殘暴影片，事緣內地竟有人築起擂台舉行鬥狗比賽，從影片中可見比賽中兩隻狗狗奮力互咬，即使其中一隻狗狗血流披面，並不停顫抖，圍觀人士都未有上前制止，反而歡呼打氣。不少網民看畢影片後都紛紛表示憤怒，「這些人簡直是殘忍的生物！」

有網民於本周二（12日）上載了一段殘忍的狗狗影片，事緣山西有人築起大型擂台舉行表演活動，據指主辦單位為求利潤，不但以低價20元人民幣出售入場票，還特意加插「鬥狗比賽」環節，以吸引觀眾入場觀看，相當殘忍！

據指主辦單位為求利潤，不但以低價20元人民幣出售入場票，還特意加插「鬥狗比賽」環節，以吸引觀眾入場觀看，相當殘忍！（影片截圖）

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從影片中可見，兩隻啡黑色大型犬被困於圍欄內，並不停向對方撕咬，過程中兩隻狗狗均滿身血跡，甚至血流披面，短片末更影到一隻狗狗在鬥狗比賽後身受重傷，腳部不停躺血，毛孩又瑟縮於牆角裡不停顫抖，非常淒慘！

一隻狗狗在鬥狗比賽後身受重傷，腳部不停躺血，毛孩又瑟縮於牆角裡不停顫抖，非常淒慘！（影片截圖）

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不少網民看畢此鬥狗影片後都紛紛表示憤怒，認為主辦單位以至圍觀者均沒「血性」，「這些人簡直是殘忍的生物」、「狗狗流血流到這樣也不終止比賽」、「狗狗的性命就等於低賤了嗎」、「主辦單位、圍觀者等著看！你們都會有報應！」