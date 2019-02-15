門外現鄰居狗狗寫的道歉信　背後有催淚原因

鄰居狗狗如果每夜都在吠叫，實在是件令人心煩氣躁的事。 近日，在韓國便有人因鄰居狗狗每夜在叫感到不滿，但某天開門時突然看到兩封道歉信，在了解狗狗吠叫背後的原因，更大方表示體諒，只希望狗狗能生活愉快。

示意圖：狗狗在面對新環境時往往會感到不安，因此會不停吠叫，希望得到主人注意。（Getty Images）

近日，韓國一名網民在Twitter上分享了自己被新搬來鄰居家的狗狗吵得心煩氣躁的經歷，因為這狗狗由朝到晚都在吠叫。這叫聲令他沒法好好休息，更想過要拍門與鄰居理論。但在他還未有實際行動前，某天打開大門時，竟發現有兩封信在地上，打開才發現，這是鄰居和小狗寫的道歉信！

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據韓媒Insight（인사이트）報道，原文由Twitter的hq_boboaa帳號所發布，指早上出門時，看到兩封信、提神飲品及糖果。在打開細看後，才了解到狗狗每日在吠叫，原來是因為牠曾有一段不愉快經歷。

你好，我是這星期才搬來的204室鄰居，不好意思，我家的狗狗因未能適應新環境而感到不安，所以這幾天一直在吠叫。尤其是到了晚上，牠就更沒有安全感了，因為我們夫婦都要上班不在家。牠叫得有點兇，可能令你添了不少麻煩，影響到你晚上休息，實在抱歉。我們準備了提神飲品和糖果，希望對你有用。再次為這段時間對你帶來不愉快的經歷而道歉。 204室鄰居

鄰居寫來道歉信，希望能得到體諒。（hq_boboaa@twitter）

另一封信，則是以狗狗的名義寫下：

你好，我是1歲的Momo。自小便失去家人，又曾被棄養成為流浪狗，更在一次意外中失去了一隻眼睛。幸好新主人對我好好，但因為最近才搬到這裡，我對新環境感到陌生不安，希望你能體諒我的情況，我會努力去適應的，如果有吵到大家的話，我在此說聲：對不起！ 愛惹禍的Momo

狗狗身世可憐，值得同情。（hq_boboaa@twitter）

Twitter貼文裡表示，在他還沒收到這兩封信前，真的對新鄰居的狗狗每晚吠叫感到不滿，因為這影響到他的休息時間。但在看完信件後，他也感受到鄰居與狗狗的難處，大方地接受他們的道歉，又指希望狗狗能盡快適應新環境，可以開心愉快地過新生活。

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몇일전부터 개가 엄청짖어서 그냥 예민한가보다 했는데 옆집에서 비타음료 두개랑 사탕넣어서 이런 쪽지를 두고가셨다.. 괜찮습니다 새벽마다 제가 개보다 더 시끄러우니까요....... pic.twitter.com/89h7yK622C — 마케 (@hq_boboaa) 2019年1月13日

不少網民看到這兩封信後，都大為感動，紛紛表示「非常友善和溫暖的鄰居」、「很感人」、「大人有大量，原諒狗狗吧！」、「我相信狗狗很快就會適應，主人也代牠道歉了，就別再計較了」、「狗狗身世很可憐，事出必有因，多些包容與體諒，世界會更加美好。」