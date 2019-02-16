日本人氣最高卷耳貓　靠頭上一對龍貓耳萌死你

日本有一隻名叫Ichi（イチ）的貓貓憑著一雙耳朵俘虜了不少網民的心，在Instagram上有多達4萬名粉絲。牠的耳朵向上彎曲，跟其他貓貓的耳朵截然不同。

龍貓外表可愛，以一雙耳朵尤其突出。日本有一隻名叫Ichi（イチ）的網絡紅貓竟然也有著一雙相同的耳朵，到底牠的耳朵是真還是假？

龍貓的一雙耳朵尤其突出。（Getty Images）

其實Ichi是一隻美國卷耳貓，在全球的數量並不多。牠們最大的特徵就是一雙彎彎的耳朵，十分獨特及可愛。因牠們的遺傳基因變異，所以才有了這雙耳朵，絕非人為造成。仔細看看，牠的耳朵還真的跟龍貓的耳朵有幾分相似呢。

Ichi的耳朵跟龍貓的耳朵有幾分相似。（Instagram@masuneco7）

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因美國卷耳貓的耳朵形狀太特別，而且比其他貓貓的耳朵更硬；一般為貓貓清潔耳朵的方法並不適用於牠們身上，需要專業人士動手才能把牠們的耳朵清潔乾淨。數天前，Ichi就曾因耳朵清潔得不乾淨而導致發炎，需要尋求專業人士協助。

另外，牠還有一項令人佩服的技能，那就是在哪裡都可以入睡。即使是一般貓貓均會避之則吉的洗手盆，牠也能坐在裏面睡覺。但洗手盆只是牠第二喜歡的地方，牠最愛的地方是抱枕！牠經常坐在抱枕上呼呼入睡，要是主人把牠趕走的話，牠有時還會可能生氣呢。

Ichi的朋友Maatan也是一位小明星呢！（Instagram@masuneco7）

Ichi的家中還有另外5位同伴，想必家中平時一定非常熱鬧。除了Ichi外，家中另一混色貓其實也是位明星！牠就是Maatan（マーたん）。牠獨特的毛色為牠帶來不少粉絲，更有畫家為牠繪製了一系列的插畫。