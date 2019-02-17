【晶片的重要性】貓咪走失五年　憑晶片與主人團圓

貓狗走失時間越長，越難成功尋回。最近，美國有隻走失5年的家貓，竟然成功回到主人身邊！全因牠身上的晶片，記錄了主人的資料，讓動保人員可以順利聯絡她。

久別重逢，Lucy沒有忘記主人，馬上抱著她。（RSPCA）

貓主人Rachel Beecroft在2012年從動保機構RSPCA收養了黑白色貓姐妹「Lucy」和「Lottie」。可惜，Lucy在2014年逃出家門後，一直失蹤，Rachel憶述當時的情況，「牠非常膽小，當日我們打開大門，Lucy便往街上狂奔，我們隨後在附近一直搜索，始終找不到牠。我們製作了海報和傳單，在社區四周張貼，並且把尋貓啟事放到寵物網站上，可惜一直沒有消息。」

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Lucy小時候的照片。（Facebook圖片：Rachel Beecroft）

晶片助貓回主人身邊

「我以為牠遇到車禍，一輩子都不會回來。」至2017年，Rachel不得不搬家，她以為永遠都見不到Lucy。雖然Lucy身上植入了晶片，但過去幾年Rachel都沒收到牠的消息，「出乎意料的是，我們最近收到RSPCA的電話，他們說已經找到牠，並且很健康。」

Lucy的姐姐Lottie。（Facebook圖片：Rachel Beecroft）

「當我抱起Lucy，牠馬上認出我是誰，我們互相擁抱了一段長時間。」原來Lucy一直在Rachel舊居附近生活，最近有位愛貓之人，以為牠是流浪貓，把牠帶到RSPCA。機構為牠掃瞄晶片後，發現牠有主人，並成功透過晶片上的資料，聯絡到Rachel。「牠的狀況很好，我相信曾經有人把Lucy帶回家飼養。我很高興她終於回到我們身邊。」

5年後，Lucy終於跟姐姐重逢。（Facebook圖片：Rachel Beecroft）

聯絡資訊有變動應更新

「我們經常為主人找回失蹤數月的寵物，不過Lucy失蹤五年仍能回到家人身邊，實在令人非常驚訝。」RSPCA的工作人員強調主人應為寵物植入晶片，「這突顯出晶片的重要性。寵物走失無疑會令主人感到心碎，不過只要牠有植入晶片，便有機會回到主人身邊。」

目前，法律只要求狗隻必須植入晶片，不過晶片能夠記錄主人的聯絡資料，有助走失貓狗尋回主人，故RSPCA鼓勵寵主為寵物植入晶片，「如果通訊地址、電話有所更改，亦應向晶片公司更新。假如晶片的聯絡方法過時，將會失去其用處。」



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