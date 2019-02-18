離婚後只剩布爹利陪伴　巴西男用畫筆紀錄人寵甜蜜回憶

布爹利（Bull Terrier）一向予人的感覺，都是兇神惡煞，靠近些好像也有危險。 但事實上，每隻狗狗都有自己的個性，就像這隻Jimmy便是喜感十足，他的主人也希望透過畫作，讓更多人了解布爹利也有可愛的一面。

外表冷漠的布爹利，其實內心很善良。（instagram@rafaelmantesso）

這隻來自巴西的布爹利叫做Jimmy，牠的主人是開餐廳的Rafael Mantesso，同時也是個熱愛畫畫的人。他腦子裡充滿了奇怪點子，現在更透過與Jimmy的互動，化成一張張有趣的畫作。他希望藉著自己與Jimmy的努力，讓大家知道其實布爹利是很可愛，牠們也有治癒人心的能力。而他的作品已分享到IG與個人網站中，現已有超過60萬的粉絲在追蹤。

在我30歲生日那天，妻子離開了我，並把家中的一切，包括廚具、家具、照片等東西都一一帶走，留下我獨自對著空無一物的屋子。她唯一沒帶走的，是這隻以她最喜歡的女性鞋子設計師命名的布爹利Jimmy Choo。這四面白壁給了我靈感，於是我開始替Jimmy拍照，記錄牠在屋子裡開心玩樂的樣子，希望讓更多人知道布爹利是可愛的寵物。 Rafael Mantesso

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透過在相片裡的加工，Jimmy展露出充滿喜感的形態。（instagram@rafaelmantesso）

喜歡畫畫的Rafael，首先會將Jimmy放到白色背景的牆壁上，然後替牠拍照。無論Jimmy是在打呵欠、睡覺發呆，又或是作出古怪動作，他都會先把照片拍下來，然後透過自己的藝術創意，加入有趣的插畫，二合為一就成了極有趣的作品。

~點擊下圖齊齊看喜感十足的布爹利~

大家要認住Jimmy，牠的有趣照片可能就在你身邊出現。（instagram@rafaelmantesso）

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