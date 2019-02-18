將軍澳秋田犬疑被內地口音女遺棄　疑與體型過大有關

將軍澳懷疑有人棄狗！ 近日有網友在Facebook群組表示，日前（2月16日）一名牽著年幼秋田犬的黑衣女子，在將軍澳寵物公園四處向路人詢問：「要唔要狗？」言談間更透露是狗狗身型過大，因此欲棄養，當黑衣女消失後，小秋田便被獨留於將軍澳海傍。大批網友斥責黑衣女子棄狗行為，有目擊者向《香港01》表示，該名女子操的是內地口音。據了解，被棄的小秋田，目前由暫托家庭照顧，健康情況良好。

秋田犬已獲暫託家庭照顧，目前健康平安。（受訪者提供）

有網友在Facebook群組「將軍澳」發文指，日前（16日）有位黑衣女子於將軍澳遺棄年幼秋田犬，事件引起不少網友關注。狗友阿Bo向記者表示，曾與該名黑衣女子接觸。她接受訪問時指，前天晚上（16日）放狗期間遇到一位身穿黑衣、黑褲、黑帽、黑口罩的年輕女生，帶著一隻年幼的秋田犬散步。她看起來像位新手狗主，於是阿Bo跟狗友上前搭訕聊天，豈料該名操內地口音的黑衣女子竟問：「有無人想養多隻狗？」

阿Bo指，黑衣女稱小秋田三個月大，剛買回來一星期。由於朋友遺棄，她代為暫託，但家人不允許飼養，故希望有人收養牠。狗友們曾力勸黑衣女子切勿棄狗。

有網友亦留言表示，當晚曾遇小狗。（Facebook圖片： 將軍澳）

至同日晚上11時許，有將軍澳居民指，該隻小秋田一直跟在路人身後，於是該名居民問在場狗主有沒有走失狗。阿Bo隨即認出牠就是小秋田，並留意到牠脖子上的黃色頸圈已除掉，相信小秋田已被遺棄。

阿Bo馬上聯絡狗義工，小秋田於當晚12時許已被暫託狗友接走，昨天（2月17日）已帶到寵物診所做身體檢查，發現身上並無晶片。經快速測試確定牠身體健康，稍後會再作詳細檢查。

阿Bo對於小秋田被遺棄感到心痛，「呢件事喺網上都幾大迴響。無諗過將軍澳咁城市化嘅地方都會有人棄狗，我覺得無論係香港人定內地人都要尊重生命。」

成年雄性秋田犬體長可達71cm。

疑與秋田犬體型有關

有網友稱，曾與該位黑衣女子接觸，並引述黑衣女子曾以「冇諗到會咁大隻」為由棄養。阿Bo指，現時小秋田的體型已相當於一隻成年柴犬的體型。

據美國犬業俱樂部（American Kennel Club）資料指，秋田犬屬於大型犬，雄性成年秋田犬身長可達28英吋（約71厘米）。