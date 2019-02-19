【將軍澳棄狗】狠心主人疑將秋田誤認柴犬養　兩者體型最易分

日前（2月16日）有狗主於將軍澳海傍遺棄年僅三個月的秋田犬，有網友懷疑狗主誤把秋田犬當作柴犬，最後因體型過大而遺棄，到底兩種犬隻有什麼分別呢？最易分辨就在於體型差距。 不過無論是秋田犬抑或是柴犬，牠們都是生命，養之前請先了解自己能力，切勿做出棄養等不負責任的行為。

柴犬（左）屬小型犬，身型比秋田犬（右）嬌小得多！

柴犬和秋田犬同屬日本犬，為日本國家天然紀念物之一。由於兩者樣貌相似，所以經常會有人把牠們搞亂。日前，將軍澳有狗主懷疑誤購體型較大的秋田犬，最後將之遺棄。不過，柴犬和秋田犬身上多個特徵都有著明顯的差異，只要細心觀察，就能分辨出來。

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柴犬（左）屬小型犬，成犬身長約40厘米，秋田犬（右）屬大型犬，成犬身長約65厘米。

體型分別最大

柴犬和秋田犬最大分別在於其體型。柴犬屬於小型犬，成犬身長平均40厘米，體重平均10公斤。近年流行的「豆柴」，身型比正常柴犬更嬌小。

秋田犬屬於大型犬，成犬身長平均65厘米，體重平均45公斤，秋田犬更有日系、美系之分，美系秋田犬的體型略大於日系。只要把柴犬和秋田犬放在一起，就能看到明顯的差別。

柴犬（左）耳朵、嘴巴比較尖，秋田犬（右）的臉型比較圓潤。

毛色和紋理

將軍澳被遺棄的小秋田，屬於赤色秋田犬，與常見的赤色柴犬毛色相同，很容易被寵主搞亂。柴犬和秋田犬的毛色相近，牠們同樣有赤色、黑色、白色、胡麻色。雖然兩者毛色相似，不過紋理各有不同。由於秋田犬屬獵犬，所以身上帶有獨特的虎紋，易於野外隱藏。這種虎紋是柴犬身上沒有的。

秋田犬生長於寒冷的地方，柴犬生長於溫暖的地方，故此秋田犬擁有較厚實的披毛抵禦寒冷。

柴犬（左）的耳朵直指向上，秋田犬（右）的耳朵微指向前。

面部輪廓特徵

柴犬和秋田犬都擁有三角立耳，不過秋田犬的五官會較柴犬集中，臉型亦較柴犬圓潤。柴犬耳朵、嘴巴的形狀較尖，而鼻子相對秋田犬為短。