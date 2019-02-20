【有驚無險】唐狗被困蓬頂9天 　主人出動雲梯車仍無法拯救

廣東佛山上周有一隻唐狗從大廈高處墮下，幸好毛孩大難不死，不過就意外地掉落至3樓的露台蓬頂，一困就困了9天。主人早已向當地消防局求助，惟消防員多番協助下仍未能救回狗狗。狗主決定不惜花錢租來雲梯車拯救。

佛山一隻唐狗上周二（12日）在從某大廈高處墮下 ，幸好上天眷顧毛孩大難不死，不過就意外地掉至3樓的露台蓬頂，不過任主人如何勸說、用食物引誘，狗狗仍然不肯回到主人身邊，「無辦法，用（食物）餵佢（狗狗），食完就跟住走，佢根本唔行去你到，唯一辦法就係叫廣州嗰邊派車過嚟。」

廣東佛山上周一隻唐狗從大廈高處墮下 ，所幸毛孩大難不死，不過就意外地掉落至3樓的露台蓬頂，一困就困了9天（影片截圖）

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主人起初以為通知了廣州消防隊，就可救回狗狗，誰知消防員到達現場，經過多番嘗試仍然無法拯救毛孩。狗主心急如焚下，不惜花錢租來雲梯車，不過仍然失敗而回，結局是狗狗最終自行跳下至地面：「安心返啦！（我都）好似無晒狀態，本來我行路好爽快嘅，依家就搞到我好似大病一場。」

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不少網民認為，毛孩行為相當逗趣頑皮，「狗狗心裡肯定認為人類笨透了」、「消防員也沒有狗狗辦法」、「狗狗心裡一定很爽快」、「毛孩真的太逗趣了！」

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