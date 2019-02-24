【虐待？】內地興起為寵物戴耳環　獸醫絕不建議：增加發炎風險

不少女生都喜歡穿耳洞，讓外表可以打扮得更時尚。最近，這種想法竟然出現在寵主身上。內地有寵主特意為寵物打耳洞、帶耳環，讓牠們變得更時尚。 香港愛護動物協會首席獸醫桂珍接受《香港01》訪問時指，有關行為反映寵主把人類的價值觀放在寵物身上，她又指胡亂為寵物穿耳洞，有機會引致發炎。

狗主花費人民幣600元為狗穿耳洞。（影片載圖）

日前，重慶江北有狗主帶狗散步，當中最吸引人目光的，莫過於狗耳上一雙醒目的耳環。狗主人接受訪問稱「戴著牠不痛呀」，而且非常習慣戴耳環「帶著好玩」。原來狗主為了讓狗戴上耳環，更刻意花費人民幣600元帶狗穿耳洞...

陝西西安亦有寵主帶狗和兔子散步，兔子的雙耳同樣戴上耳環，途人向他查詢時，寵主表示：「母兔子嘛，哪個女的不戴耳環？」

相關文章：自私主人為滿足自己帶松鼠狗染毛 致狗耳朵整隻脫落

兔耳上亦釘了耳洞，戴上耳環。（影片載圖）

▼▼▼點撃睇片▼▼▼

香港愛護動物協會首席獸醫桂珍

人類自私行為？

為寵物穿耳洞、戴耳環的風潮在內地興起，此舉會否對寵物健康帶來隱憂呢？香港愛護動物協會首席獸醫桂珍表示，「這個行為是把人類的價值觀放在寵物身上，寵物無需要戴耳環。」她認為，如果寵主想為狗隻打扮，可以為牠們戴上別緻的狗牌，無需傷害寵物。

兔子雙耳都戴上耳環。（影片截圖）

易導致耳朵發炎

桂珍說，絕不建議寵主為寵物穿耳洞，因為此舉需要打穿狗耳軟骨，處理不當容易引致發炎。她又指，戴耳環亦容易為犬隻帶來不適，促使牠撥走耳環，抓傷耳朵。另外，耳環亦容易勾著樹枝、雜物等，增狗狗耳朵受傷機會。