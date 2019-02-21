【超療癒】貓咪雙腿站立似外星人　攝影師用鏡頭捕捉喵星人怪姿勢

日本貓攝影師山本正義，最喜歡拍下貓咪站立的樣子，他經常在社交平台裡分享這些「站立貓」的照片。由於貓咪的樣子非常療癒，因此大受網友歡迎，最近他更推出了寫真集《立ち猫》，收錄多張站立貓的萌照！

山本正義特別喜歡拍下貓咪站立的照片。（Twitter@nekoiroiro）

日本攝影師山本正義，平日經常會為貓咪拍照，他社交平台的每則發帖都是貓照片！在他的鏡頭下，每一隻貓的生活都非常寫意，感覺優哉游哉的。每張療癒的貓照片大受網民歡迎，他的Instagram已經有超過六6萬粉絲追蹤，每天等待他發布新帖！

相關文章：【神還原】貓狗怪姿勢 被日網民製成惡搞模型 外星人造型超爆笑

相關文章：【人氣貓】日本「小麻雀」推出寫真 治癒萌樣大公開

舉高雙手！（Twitter@nekoiroiro）

▼▼▼點擊圖片看可愛的站立貓▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

他最喜歡拍下貓咪利用後腿站立的樣子，大多數貓咪都會向著天空舉手，看起來好像在歡呼，又好像在膜拜神明，總之樣子非常搞怪！他最近更推出了一本名為《立ち猫》的寫真集，收錄過去拍下可愛「站立貓」萌照！

山本正義《立ち猫》寫真集。

《立ち猫》收錄了山本正義於香川縣的離島及瀨戶內海所拍攝的貓照片，當中更以「站立貓」作主打。除了站立貓外，寫真集還收錄了很多貓咪的日常照片，呈現出牠們最可愛的一面。寫真集售價為1,200円（連稅1,296円，約港幣92元），有興趣的朋友，不妨到日本亞馬遜購買。