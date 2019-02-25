【貓知識】喵星人坐門口等你回家　別以為是忠誠表現

你家的貓咪也會坐在門後等你回家嗎？有許多人家裡的貓咪也有這行為，逗得寵主樂上大半天，認為貓咪忠誠又喜歡自己。 但有更多事實證明，其實貓咪不是在等你回來，而是牠知道你要回來，所以才跑到門口。而且這也不是什麼忠誠的表現，最大原因竟然是......

許多養貓的人都表示，他家的貓咪很「忠誠」，每當工作回家時，總看到貓咪一往情深的蹲坐在門口迎接他回家。這個忠誠可愛的行為，當然要開罐罐大大的讚揚牠。但你又有否想過，為何貓咪會這樣做呢？

奴才，還不奉上晚餐，是否想大刑侍候！（GettyI mages）

聽覺是人類4倍

貓咪的聽覺非常敏銳，是人類的4倍。牠耳朵就像小型雷達，再細微再遠的聲音，牠都能分辨出來。由於貓咪可分辨到極細微聲音的分別，因此能知道這聲音是主人回家，還是鄰居走過，牠都心裡有數。當牠聽出是主人的聲音時，便會趕緊走到門口迎接主人；否則的話，牠便會無動於衷。

貓咪的聽覺極佳，能分辨到門外是否主人的腳步聲。（Getty Images）

更多寵物文章：【蠢貓奴】5個常見對貓咪的誤解 翻肚向你絕不是要你摸

精準生物鐘

縱然貓咪不會看錶，不懂看時間，但牠的生物時鐘卻是相當精準。牠能透過習慣規律，從而判斷出主人在什麼時間會做些什麼。因此，當快到主人回家的時間，牠的生物鐘就會提醒牠。

貓咪的生物鐘極精準，不用看時間就知主人什麼時間要回來。（Getty Images）

至於為何貓咪要坐在門後等你，這個並不好說。畢竟每個人也有自己的想法，許多人認為貓咪是掛念你，想第一時間看到你；有人說這是貓咪忠誠的表現；有人說是貓咪愛你的表現。但有更多研究指，貓咪這行為，只不過是等你回家開罐罐！

為何回家時貓咪會與主人打招呼？

當你回到家時，相信總會聽到貓咪像是歡迎你回家，對著你喵喵叫吧！據說這一聲「喵」，背後隱藏著重要訊息，不同人會有不同的解讀。有人認為是「歡迎主人回家！」、「我有很認真地替你看家，快誇獎我」、「我很掛念你呀！你終於回來了」。但亦有另一種說法，指這個「喵」聲代表「家裡都是屎，你這奴才這麼晚還不回來清理，快去鏟屎！」、「斗膽奴才，這麼晚才回來，還不替朕準備晚餐！」

無論這「喵」聲代表了什麼，還是多多與貓咪聊聊天吧！這是增進人貓感情的好時機。姑勿論貓咪是否聽得到，你總可一廂情願地讓貓咪接受你的愛意。

看到牠的樣子還要解讀這喵聲？很明顯你欠牠晚餐吧！（Getty Images）

更多寵物文章：【貓奴注意】DIY窗網安裝教學 主人從此放心無憂

貓咪在你回家後要徹底搜身？

當你回家後，貓咪便會趕緊走到你腳邊磨蹭，然後對你的臭鞋臭襪慢慢檢查。原來，牠是因為嗅出你身上有別人的味道，於是想用自己的氣味去掩蓋掉。因為陌生的氣味會令牠感到不安，也有人認為貓咪是擔心主人被搶動，所以要留下氣味，要獨佔主人。

畢竟你對貓咪來說，是牠的唯一依靠。縱然你是奴才，也應高高興興去鏟屎，快快樂樂去餵貓糧去！