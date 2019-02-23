暖男傾情鬥雞眼虎斑貓咪：牠可愛又完美

有時候，人與小動物之間的情，是會一刻戀上的。 在美國便有隻天生有斜視問題的小貓，一直無人問津肯領養，但卻因一次偶然機會，被暖男看到牠的照片，並瞬間迷上，最終將牠接了回家。

無論Poodle的外貌如何，亦無阻牠是隻活潑可愛的小貓咪。（instagram@Poodle_the_cat1）

這個窩心的領養故事，來自美國北卡羅來納州的Raleigh市，當時Garrett Nabors正想收養一隻貓咪作為寵物，但卻遲遲未找到合眼緣的。這時他的同事，也是一名寄養家庭義工，在手機裡展示了一隻名叫Poodle的小貓相片給他看。

剛來到Garrett家時，Poodle只有幾個月大。（instagram@Poodle_the_cat1）

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原來，Poodle和牠的兄弟姐妹們在一個建築工地旁被發現，然後義工便帶了牠們回家。當時共有4隻小貓咪，分別叫Noodle、Doodle、Poodle和Oodle。除了Poodle外，其他貓咪都已被人領養走，唯獨是Poodle，大家對牠的眼睛有所顧慮，所以沒被領養。

當主人回家前，Poodle已在門後等著。（instagram@Poodle_the_cat1）

天生斜視無人問津

但Garrett卻對Poodle情有獨鍾，在看到相片的第二天，便接了牠回家。「當我第一次看到Poodle時，牠完全不怕陌生，以那雙獨特的眼睛一直看著我和妻子，我認為牠也很喜歡我們。」Garrett說。Garrett帶了Poodle看獸醫，獸醫表示這隻虎斑貓女的健康完全沒有問題。縱然Garrett認為小貓有時候會顯得有點笨拙，但無阻牠是最完美最可愛的小貓。

照顧患有鬥雞眼的貓貓，有沒有需要特別注意的地方？由於野外貓貓需捕獵覓食，鬥雞眼有可能影響牠們目測獵物距離的準繩度，但如果是飼養在家中的貓貓，即使有鬥雞眼也不會有多大影響，因為糧兜不會如獵物般移動。因此一般有鬥雞眼的寵物貓仍能愉快地生活。 香港愛護動物協會註冊高級獸醫 Dr Adam West

Poodle的鬥雞眼，看起來也很有趣。（instagram@Poodle_the_cat1）

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充滿活力最愛黏人

在Poodle來到Garrett家後，很快便適應新環境。牠起床後的第一件事，就是爬到主人身上要牠撫摸。當主人放工回家時，這小虎斑貓女已早早在門後等著。「當我放工回家時，牠就一直對著我喵喵叫，直到我撫摸牠或抱起牠，牠實在可愛極了。現在家裡每個地方都是牠的地盤，無論是客廳或浴室，牠都毫不客氣地在使用。我要經常陪在牠身邊，但我樂於享受這被黏著的感覺。」Garrett說。

Poodle鑽進外套裡，是不想主人外出工作吧！（instagram@Poodle_the_cat1）

「牠時刻都希望被關注，所以每當我看電視時，牠總會站到我面前，直到我抱牠在懷裡撫摸。每當我外出工作時，總會穿上黑色的外套，所以當我把外套放在梳化上時，牠總會鑽進去。我猜牠是認為如果把外套佔據了，我便不會外出工作。」縱然Poodle幾乎佔據了Garrett所有空餘時間，但Garrett認為一切都是值得的，他要為Poodle提供一個安樂窩，要牠一直幸福地生活下去。