【全城狗狗行善日】千人參與　盼更多地方不排斥狗狗（持續更新）

香港愛護動物協會於今天（ 2月24日）在迪士尼旁邊舉辦「2019全城狗狗行善日」，是次活動有超過一千名市民參與，場面熱鬧。雖然早上曾有微雨，但大部份參加者均表示不介意，仍然十分投入活動。 採訪：胡巧欣、何穎琪

【10:00】陸續有參加者完成行程回到起點，與愛犬同逛場內的攤位。現場有不同種類的攤位，包括售賣精品及零食等。《香港01》亦有在現場設攤，為參加者拍照留念，並將善款捐給愛協。

【09:40】有參加者認為本港現時的動物福利及支援並不足夠。第一年來參加活動的張先生及其太太表示：「依家香港好多地方都好排斥狗狗，唔俾佢哋入；而且狗公園亦都唔係佢佢都有。」他們希望藉着參加活動，喚起社會各界對動物福利的關注。

【08:40】攜同雪橇犬參加活動的彭小姐表示：「冇太陽仲好啦，佢冇咁熱。」部分參加者更攜同小童出席，從小培養子女關心動物權益。參加者葉小姐與丈夫及其6歲兒子一同出席，她指過去6年亦有參加活動。她所飼養的狗狗現年已11歲，因此她希望把握與愛犬相處時光：「趁佢仲行得就陪佢行。」

【08:15】過千名市民已抵達迪士尼停車場，為活動做好準備。不同品種的狗狗聚首一堂，大至標準貴婦，小至約瑟爹利也有參加活動。【0915】大部分參加者都已走到中途休息站，趁機稍作歇息及與愛犬拍照留念。雖然仍未見陽光，但參加者們依然非常分享受在涼風下拖着愛犬一同散步。

崔建邦帶唐狗仔參與

多位藝人參與活動，包括譚詠麟、崔建邦。藝人崔建邦接受《香港01》訪問時表示，今年是首次帶著10個月大的唐狗仔「武藏」參與SPCA全城狗狗行善日，「上年喺SPCA領養咗武藏，所以傅明憲小姐邀請我參加今次狗狗行善日時，我就應承咗，因為我都好多謝SPCA，我先可以領養到佢。」他亦認為這個屬於狗狗的馬拉松非常特別。

藝人崔建邦亦有帶同狗狗出席活動。

+ 4 + 3 + 2

被問到為何想領養狗隻，崔健邦表示：「一直好想養狗，但一直都無機會，上年時間、環境都好適合，所以帶咗武藏返嚟。」是次全城狗狗行善日路線總長五公里，一向有運動習慣的他表示，「預個零鐘頭。」

特色攤位活動

起步典禮場內有多個不同的攤位，在J's Aromatherapy的攤位陳列了多款以天然香薰精油製作的護理產品，包括狗狗防牛蜱噴霧、狗狗保濕噴霧、防蚤噴霧等等，價錢由港幣20元至220元不等。

攤位亦設有犬隻按摩工作坊，主人完成步行活動後，可帶狗狗參與15分鐘單對單的按摩工作坊。負責人Joanne表示，「我哋會針對唔同嘅狗狗教授按摩手法，譬如老年嘅狗狗會教授幫助血液循環嘅按摩手法、年輕活潑嘅狗狗會教授放鬆肌肉嘅按摩手法。」Joanne指出，每節工作坊費用為港幣100元，將全數捐贈於SPCA幫助流浪動物。

慈善寵物拍照

《香港01》寵物頻道與SPEEDY CAT快影館聯手開辦慈善寵物拍照區，只要捐出10元以上予愛協，即可跟狗狗即場拍攝紀念照片。拍攝完畢更可獲贈《香港01》寵物頻道facebook專頁「毛孩子：我們的故事」送出文件夾乙個（兩款可選）。

此外，NBA中國賽的御用賽場主持丘雨勤與妻子、兒子及兩隻松鼠犬（紅豆和薯寶）到場參與活動，他表示：「已經參加咗好多年狗狗行善日，今年係第5年。」他們夫婦身穿橙色上衣，而兒子及愛犬則以一身「龍珠」造型示人，化身成「孫悟空」，丘雨勤表示這身親子造型由太太精心設計，她表示，「希望小朋友都可以融入寵物嘅世界。」

丘雨勤來到《香港01》與SPEEDY CAT快影館聯手開設的慈善寵物拍照區拍拍留念。他表示，過去場內只有一家寵物攝影，這次多了一個新選擇。亦有外國寵主到場支持，寵主Alix跟朋友帶著狗狗Umi 及Flo參與活動，她表示，花了約40分鐘完成活動，是次已經是她第四年參與。

手作精品攤位

場內設有「繽紛市集」，眾多香港知名手作人參與，當中包括Seed by mi、毛球手作館、V's Magic、石下陶瓷、Katland等等。當中不乏特色的產品，V's Magic便有多款以寵物造型製作的刺繡飾物，如耳環、胸針、項鏈等等。而薯仔超市就有多款寵物造型木製家居用品，如木掛勾、眼鏡架、衣夾、行李牌等等。場內每款手作都別出心裁，吸引寵主的目光。

繽紛市集裡有不同與寵物相關的物品，總能選到心頭好。

+ 8 + 7 + 6

警犬到場參與互動

香港警務處亦帶同警犬Sony和Kitkat到場參與是次活動。負責人表示，牠們過去為衝鋒隊成員，Sony駐守新界南區，而Kitkat駐守港島區，主要職務負責巡邏，現投身警隊表演隊。

警犬Sony

Sony和Kitkat亦在是次活動一展身手，於大會舞台進行表演，當中包括服從訓練、花式服從訓練，更會與市民進行互動。寵主亦可到香港警務處攤位參加簡單遊戲，獲得精美禮品。

警犬Kitkat也在場表演。

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不少寵主完成步行後，亦帶狗狗到大會設立頒獎台上拍照留念

BoBo與16歲英國曲架犬「仔仔」亦到場支持SPCA。

愛協會長到場支持

愛護動物協會會長傅明憲今日亦帶同狗狗出席活動，她表示「文文」是她四年前從SPCA收養的狗狗。在她為SPCA暫托文文時，當時牠臉部潰爛，需要進行手術，其後一直找不到領養者，於是便決心收養文文。

問及今日天氣有否影響活動進行，她表示，「今日天公造美，我5點幾起身時落緊大雨，出門口都有細雨，嚟到就好好天，一滴雨都無。」她認為天氣涼快更適合狗隻步行，她與文文大約用了一小時完成步行。