【狗巨人】愛爾蘭獵狼犬體型超乎你想象　拉布拉多在旁也變芝娃娃

愛爾蘭獵狼犬是犬界巨人，牠的平均身高可達90厘米，與一般狗相比，至少大兩倍！即使是拉布拉多尋回犬，在牠身旁亦猶如芝娃娃！

即使牠趴下來，身高都及成人膝蓋的高度。

愛爾蘭獵狼犬是犬界數一數二的巨人，牠肩胛到地面的高度，雄性平均達90厘米，雌性平均達80厘米，部份甚至會超過這個數字，能夠與大丹犬匹敵。牠來自於愛爾蘭，最初繁殖用於打獵，牠的名字亦充分反映出牠的用途：獵狼。牠肌肉相當發達，能夠以極快的速度奔跑，故適合用於狩獵，能迅速追趕獵物。

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牠正常站立，身高可到正常人腰部。

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牠是一種古老的犬種，在不少歷史傳奇故事裡，牠都用作戰爭犬，而愛爾蘭人則會利用牠們保衛家園和家畜。根據文獻，古代運送愛爾蘭獵狼犬需要把牠關在籠裡，對於古人來說，愛爾蘭獵狼犬危險的程度有如獅子！不過，別以為牠體型巨大，性格就會兇惡。雖然牠用作守衛犬，但牠的性格仍然和藹可親。

牠的披毛質感粗糙，擁有眾多顏色，當中包括白色、灰色、紅色、黑色和小鹿色等等，而灰色是最常見的顏色。

18世紀初差點絕種

早在18世紀初，愛爾蘭的野狼因過度捕獵而絕種，愛爾蘭獵狼犬從此失去了狩獵的功用。加上愛爾蘭皇室曾一度下令，禁止皇室成員以外的平民飼養，因此愛爾蘭獵狼犬的數量大幅下降。直至有軍人銳意繁殖愛爾蘭獵狼犬，於是選用蘇格蘭獵鹿犬、大丹犬、蘇俄牧羊犬混種繁殖，愛爾蘭獵狼犬才得以保存下來。