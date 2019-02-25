藍鸚鵡西環走失　主人重酬1萬元懸賞　騙徒用死雀相魚目混珠

為早日跟走失寵物重聚，不少主人願意重酬厚謝尋得愛寵的人士。 日前（2月20日），西環有主人走失一隻藍太洋鸚鵡「小藍」，寵主陳小姐重酬1萬元尋雀，結果有騙徒用網上相片魚目混珠，幸好主人及時發現。

藍太平洋鸚鵡「小藍」（受訪者提供）

日前（2月20日），西環走失一隻藍太洋鸚鵡，寵主陳小姐重酬1萬元尋雀。陳小姐接受訪問時表示，「我當晚放咗小藍出嚟玩，我媽媽無為意，打開咗窗掛衫，結果佢就飛走咗。」她馬上到華明中心住所附近尋找小藍，可惜遍尋不果。

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小藍剛滿月，第一天來到陳小姐家。（受訪者提供）

主人：盡能力報答搵到小藍嘅人

其後，陳小姐於網上發布尋雀啟示，更以1萬元懸賞。她於一年前購入小藍，當時其身價不足1000元，何以她願意花費10倍價錢重酬尋雀？她指出：「佢對我嚟講，唔止係寵物，仲係我嘅好朋友，甚至係我個仔。我本身唔係大富大貴嘅人，我希望盡我能力去報答搵到小藍嘅人。」

騙徒提供照片。（受訪者提供）

陳小姐要求騙徒提供小藍腳環的資料，可惜他再三推搪，要陳小姐先繳付1萬元酬金，才願意歸還小藍：「佢上網搵咗張相俾我話係小藍，不過張相好朦，根本睇唔清係唔係佢......相信佢係想利用我心急想搵番小藍嘅心理，乘機白撞。」

陳小姐亦接獲熱心市民報料，指本月22日上午8時許，曾於堅尼地城巴士總站遇見小藍，「目擊者畀咗張相我，相入面依稀可以睇到佢腳環嘅數字，但未確認到位置，只知道係西環。」陳小姐與友人隨後在附近搜索，可惜遍尋不果。

好心人發現小藍時拍下的照片。（受訪者提供）

尋回機會渺茫

陳小姐指，小藍走失後，她隨即向公司請假兩天，日以繼夜在住所附近尋找牠：「我每朝6點就會出去搵小藍，有時會搵到凌晨3、4點。」可惜，尋回小藍的機會，隨著時間流走而變得渺茫，陳小姐說，不奢望能夠尋回小藍，她甚至希望有好心人收養了牠，至少牠仍可以平安、健康地生活落去：「無論去左邊，我只想小藍平安，永遠都會掛住佢......」

走失鸚鵡檔案 名字：小藍 性別：男 年紀：1歲 品種：藍太平洋鸚鵡 特徵：有腳環 走失時間：2月20日 約晚上10時30分 走失地點：香港大學站華明中心附近

任何人如發現小藍，請致電6685 1360或5405 1324與陳小姐聯絡。