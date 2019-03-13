【世上最有用糞便】南極企鵝便便五顏六色　原來能反映氣候變化

南極充滿神秘，而且原來不止只是白皚皚一片，而是有許多顏色。從衛星圖觀看南極，可見到有紅色、粉紅色與綠色等的出現，經科學家究研後，得知原來竟是企鵝的糞便！

講到南極，你們是不是會想到一片荒涼的白色呢？

不過當你實際進到南極洲的時候，你會發現南極不僅白茫茫，他還有紅色、粉紅色與綠色等。是甚麼原因造成南極繽紛亮麗的色彩呢？

這片奇景主要是南極洲的土壤以及灰塵，另外還有綠色與紅色的藻類，使得南極洲又紅又綠的。

不過最厲害的還是遍佈整個南極洲的企鵝便便！？

企鵝的便便到底有多厲害？讓我們繼續看下去！

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研究人員結束他們的結論時說：「企鵝是否願意選擇這種方式來排泄糞便，或者企鵝排泄時是否會受到風向的影響，這些疑問都需要通過一次南極探險才能解決。」但毫無疑問，政府不會資助他們這次旅行。

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在一片皚皚白雪當中，企鵝們會慢慢靠攏在一起，然後積雪漸漸被咖啡色的糞便融化，裸露出灰黑色的泥層...不說我還以為是溫室效應呢！

在衛星圖像中可以看到粉紅色的企鵝大便。（Google Earth）

企鵝便便的顏色會因為他們吃的食物而改變，吃了磷蝦會呈現紅橙色、吃了銀魚會呈現藍色。這種企鵝便便顏色的區別可以作為海洋生態系統對氣候變化反應的指標，多麽偉大啊啊。

另外，被迫依賴磷蝦作為其主要食物來源的幼年企鵝的成長發育，不如那些以魚為食的企鵝。

最後，上一張企鵝便便衛星空拍圖！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】