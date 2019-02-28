破壞自動餵糧機　 日本肥貓自製「放題」斷正

不少寵主也因經常不在家，但又想定時定量地餵飼毛孩，此時「自動餵糧機」便能助寵主們一臂之力。但放置一部滿載糧食的自動餵糧機在無人看管的家中，也是一種賭博，因毛孩們隨時會把它當作「放題」！

日本的一隻貓貓趁主人不在家時，竟然破壞了家中的餵糧機，並把機內儲存的糧食一次過吃光。該位寵主以網名「silverwolf5」在Twitter上分享此事，並公開貓貓的「自首照」。圖中的貓貓頸上掛有一個紙牌，牌上寫著：「今天早上，我弄壞了自動餵糧機並吃光了裏面的東西」。

兇手就是這隻貓貓！（Twitter@silverwolf5）

網民們看到貓貓內疚的表情後不禁捧腹大笑，留言指：「牠看似有罪咎感的樣子十分可愛」。部分網民留言支持貓貓，指這類自動餵糧機確實不太耐用，一碰便容易壞。至於網民「silverwolf5」則在隔天購入了新型號的自動餵糧機，並指這款應該比較耐用。

涉事寵主在隔天購入了新型號的自動餵糧機。（Twitter@silverwolf5）

▼▼▼▼▼點擊圖片看貓貓們的罪行▼▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

除了大讚貓貓可愛外，不同網民也相繼分享了一系列的「貓貓自首圖」，好讓「silverwolf5」的貓貓沒那麼孤獨。貓貓們牽涉的罪名包羅萬有，例如在寵主的公事包如廁、打破放砂糖的瓶子、打翻製作燒餅的粉、偷吃雞肉碎、在電飯煲內取暖等等。