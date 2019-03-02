狗狗主題博物館回歸紐約　開放首周已逾5千人次參觀

狗狗作為生活中的重要伴侶，但你對牠又認識有多深呢？ 美國曼哈頓便有一間狗狗博物館，在這裡你將可了解更多狗狗的一切，而且博物館更新增了許多科技元素，例如可透過樣貌檢測，替你挑選合適飼養的狗種；用智能電話掃描展品，更有導賞資料，將高科與博物館相結合，令逛博物館變得更有樂趣。

狗狗博物館已重開，相信不少喜歡狗狗的人都會去看看。（法新社）

相隔32年，狗狗博物館（American Kennel Club Museum of the Dog）終於回到紐約。原來，美國紐約的狗狗博物館，曾在1982至1986年時營運，但隨後便搬遷到St. Louis。不過，在2019年的2月，這狗狗博物館終於回歸，在Midtown的Park Avenue上重現。

這裡有超過2000件與狗狗相關展品，喜歡狗狗的人不容錯過。（facebook@Museum of the Dog）

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高科技融入博物館

這個在美國紐約曼哈頓的狗狗博物館，最有趣的地方，就是將科技結合到展品中。例如在門口不遠處的「Find your match」，透過機器拍下照片，然後電腦便會在AKC的狗狗資料庫裡找出一張與你長得最像的狗狗。另外，參觀者也可透過「Meet the breeds」的屏幕，了解在AKC已登記的193種狗狗特性和歷史。還有一個大型屏幕，是能與虛擬拉布拉多作互動的小遊戲，可讓怕狗狗的小朋友，在無壓力下與狗狗互動，克服畏狗恐懼。

每幅狗狗油畫背後，都有一個故事。（法新社）

為了方便大眾，博物館更推出了專用智能手機Apps，無論是Android或Apple版本都有。透過AKC MoD這個Apps向展品掃描，便會有虛擬狗狗Arty帶你參觀導賞，大大增加逛博物館的樂趣。

中央的狗狗雕像迎接所有前來參觀的人士。（facebook@Museum of the Dog）

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展品逾2000件

在狗狗博物館裡除了有互動遊戲外，更展出超過2000件與犬隻有關的藝術作品，包括油畫、照片、雕塑及文物等，另有大量與犬隻飼養有關的書籍，保證令愛狗的人樂而忘返，又能增進對狗狗的了解。