【出賣主子】喵星人崩壞圖醜態盡露　臉部抽搐反白眼超爆笑

隨著科技發展，幾乎每人都會有一部具備拍攝功能的智能電話，不少貓奴閒時都喜歡用電話為貓咪拍照。不過，貓咪才不會乖乖定下來給大家拍照！日本有網民便發起了失敗貓照片的Hashtag，專門分享貓主子崩壞的照片！

嘩！外星人！外星人！（Twitter圖片：weloveoscarsama）

日本貓主很喜歡跟網友分享拍攝失敗的貓照片，只要在Twitter或Instagram搜尋Hashtag「#猫の写真へたくそ選手権」，即可找到貓咪崩壞照。這些照片大部份都是主子在拍照一剎別過頭、跳高，導致鏡頭拍下牠們面容最扭曲的一面，令不少萌貓形象崩壞！部份貓咪看起來不似貓形，就像電影裡出現的異形、怪物般，難怪經常會有人把貓咪稱作「喵星人」！

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貓咪扮MJ跳舞？（Twitter圖片：wakaponsan）

▼▼▼點撃查看貓咪崩壞照▼▼▼

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不少網友都喜歡這類「#猫の写真へたくそ選手権」的照片，甚至模仿別人拍下相似的照片。很多網友都認為，貓咪奇怪的表情、神情非常治癒，可以獲得舒壓的效果，甚至想把它換成手機桌面，隨時隨地都可以笑一頓。

大家又認為以上精選的照片裡，那一張最爆笑呢？不妨留言跟朋友討論一下。