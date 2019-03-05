【狗不可以貌相】乖孫洛威拿成婆婆扶手　如此聽話竟是鄰居所養

提起洛威拿，大家腦海裡可能會浮現惡狗咬人的負面新聞，但其實許多洛威拿都是面惡心善，擁有一顆溫柔的心。 在台灣南投，便有一隻窩心洛威拿名叫「慢慢」，牠經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」

鄰居婆婆與洛威拿慢慢合照，真的相當溫馨。（facebook@洛威拿〝慢慢〞）

當看到這張婆婆與狗狗的溫馨合照時，你是否以為狗狗是婆婆養的呢？但其實這位90多歲的婆婆只是鄰居，但每次婆婆要外出散步時，這隻熱心的洛威拿都會主動地趨前，站到婆婆身旁，甘願成為最可靠的枴杖。

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~點擊相片看這隻窩心洛威拿如何看顧鄰居婆婆~

婆婆停下來時，慢慢也會停下看顧。（facebook@王于安）

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原來這隻生活在台灣南投縣的洛威拿叫做慢慢，牠雖然四肢結實寬壯，重達57公斤，卻是相當善良，並有一顆溫柔的心。當牠見到鄰居婆婆有需要時，就會乖乖的走到婆婆身邊，充當穩重的枴杖，成為婆婆第四隻腳。

有相為證，慢慢重達57.51公斤！（facebook@王于安）

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這隻洛威拿慢慢的主人，在Facebook群組「有點毛毛」分享了狗狗的貼心照片。原來，鄰居婆婆早已把狗狗當成乖孫，「每次看到我帶慢慢出門散步，就會來打招呼，把慢慢當自己孫子看。」偶然，婆婆走得慢會停下來，慢慢也會停在她身旁，更讚牠是乖孫。1人1狗在田野間慢步，畫面溫馨感人。

按圖看「慢慢」溫柔一面↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

大家好！我是慢慢！（facebook@王于安）

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網民看到相片後，都大讚慢慢是隻乖巧的狗狗。「拐杖觸感超級棒！還有暖手功能！」、「慢慢就像阿婆的第二根拐杖」、「走一步就扶著一下，慢慢很穩『重』，阿婆可以很放心」、「慢慢有考慮成為阿嬤的坐騎嗎？」、「日行一善，穩重慢慢，嘛麻晚餐，要加罐罐」、「好療癒的畫面，慢慢是阿嬤的貼心保鑣」、「慢慢的身體就好像100支柺杖綁在一起XD」，就連主也在留言笑說「阿婆有急事可以直接騎走慢慢」。

除了待老人很好外，慢慢對小朋友也很友善。（facebook@王于安）