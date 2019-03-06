屯門洛威拿咬傷途人　現處漁護署觀察 　狗主：我好後悔

昨日（3月5日），屯門新墟發生一宗洛威拿咬傷途人事件。據了解，事主黃小姐昨午帶家中唐狗外出散步，至屯門紅橋井財街遇到一隻洛威拿，黃小姐試圖抱起唐狗，卻遭洛威拿攻擊，肩膀受傷。及後，街坊報警求助，漁護署接報到場捕捉涉事犬隻。 事件於網上瘋傳，網友們眾說紛紜，大多都擔心狗隻被人道毀滅。《香港01》向漁護署查詢，獲書面回覆指，犬隻目前送往動物管理中心接受狂犬病觀察，觀察期完結後將交還狗隻。

涉事犬隻等待警察到場。（Facebook圖片：Kelly Animals Shelter - KAS）

昨日（3月5日），屯門新墟發生一宗洛威拿咬傷途人事件。據了解，事主黃小姐昨午帶家中唐狗外出散步，至屯門紅橋井財街遇到一隻洛威拿，黃小姐試圖抱起唐狗，卻遭洛威拿攻擊，肩膀受傷。及後，黃小姐到急診症求診。

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涉事洛威拿於當天早上走失。（Facebook圖片：唐狗學習營）

事後，有街坊報警求助，漁農自然護理署隨後亦到場捕捉洛威拿。《香港01》向漁護署查詢洛威拿現狀，署方回覆指，「昨日接獲警方轉介一宗於屯門新墟井財街狗隻咬人案件，隨即到場並捕捉一頭未有管束的雄性洛威拿，並送往動物管理中心接受狂犬病觀察。漁護署已根據狗隻晶片資料通知涉案狗隻的主人，並會於狂犬病觀察期完結後將狗隻交還。」

涉事犬隻非常親人，可供陌生人撫摸。（Facebook圖片：唐狗學習營）

涉事洛威拿昨早走失

事件於網上動物群組瘋傳，引起無數狗友關注。洛威拿現任狗主Mike亦留言，希望能取回狗隻。《香港01》記者致電Mike了解來龍去脈，涉事洛威拿名叫「大傻」，居住於屯門新慶村一家汽車美容公司，是Mike與前合夥人共同飼養的犬隻。他每天晚上都會讓大傻在公司範圍裡自由走動，白天則會綁上狗繩，「尋日朝早開門一放低嘢，轉個頭唔見咗佢喇，搵咗佢成日。」

Mike指出，大傻在昨天上午9時於新慶村車房走失，他最初接到市民報料，在兆康苑附近看到大傻，他馬上跟兩位同事分別駕車沿兆康、屯門醫院、紅橋一帶搜索，可惜遍尋不果。最後，他通知前合夥人，才得知牠因咬人被送至漁護署。

問及大傻平日跟狗隻相處是否融洽，Mike指大傻不會跟狗打架，相信事件只是意外，「大傻好善良，完全無攻擊性。佢唔恰狗仔，可能狗主過去抱返狗仔時，大傻以為狗主襲擊佢，所以先會咁。」據居住於屯門的網民指，過去曾多次於街上遇到大傻，牠的性格溫馴，可讓人摸頭。

事主於網上張貼受傷情況。（Facebook圖片）

焊接狗籠以防再走失

大傻過去亦曾因走失而被扣留於漁護署，Mike亦承認此事，「我唔忍心成日綁住佢，有時太曬、天氣熱，我都會放佢周圍行下。」Mike曾經買狗籠給大傻，可惜牠過於活躍，三兩下便把狗籠破壞。Mike打算為大傻燒焊一個狗籠，防止牠再次走失，「依家公司裝修緊，我已經預咗個空位，想整一個大籠畀佢。」

「我好後悔，大傻搞成咁都係我問題。」事件發生後，Mike亦感到後悔。訪問過程裡，他亦多次查詢大傻去向及主人受傷的狀況，他指出：「盡可能都唔好人道毀滅，唔會咁慘呀？都係生命嚟。」

《香港01》曾聯絡被咬事主，唯她拒絕就事件作出回應。鄭松泰議員亦介入事件，他於網上轉述警方消息指，被犬隻咬傷的朋友不會追究。犬隻因咬傷人，目前需隔離7日，其後可由主人接回。

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