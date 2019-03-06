剛回宿舍母傳狗狗家門呆等揪心影片　網民：一走就想你了

當狗狗視你是主人，牠便會無條件地愛你，對你忠誠一輩子。 近日有網民在社交平台發布了一段短片，家中狗狗呆坐在門前等主人回家。雖然影片很短，也沒有什麼動作。但看著狗狗落寞的背影，已足以令人揪心落淚。發文者更直言：直接淚灑手機！

狗狗就這樣守在門後，等主人回家。（facebook@Iris Lin）

影片由台灣新竹縣的網民發布到Facebook社交群組「有點毛毛的」，雖然只有短短43秒，但卻令不少人動容。網民在影片旁道出「連假結束，我今天晚上去宿舍，到宿舍看到我媽傳這個給我，直接淚灑手機！」簡單直接交待了狗狗落寞的背影，原來是希望等主人回家相伴。

~點擊圖片看這隻黏人的狗狗乖乖~

汪汪：天這麼黑，風這麼大，為什麼姐姐還不回家？（facebook@Iris Lin）

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只見狗狗不時左顧右盼，又回頭露出無奈落寞的神情，實在令人心疼。但其實網民只是回到學校宿舍，每個周末也會回家。網民激動的表示：「明明其他家人都在……牠就是要等門。」、「全家人叫牠，牠都不回應，癡情得讓人心疼」、「哭到失眠」、「牠悲傷我也好難過，一直反覆看影片掉眼淚，只好po上來尋求大家慰藉」、「不回家，會良心不安」，可見網民真的很疼愛狗狗，要上學分離也是不得已的事。

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黏人不捨分別

原來這狗狗叫乖乖，是隻混種狗，今年已3歲多。雖然體型比較大，但卻是個膽小鬼，而且很會撒嬌黏人。可能由於是剛好有長假期，主人連續幾天在身邊，乖乖不習慣主人突然消失，以為主人快回家了，所以呆在門前守候。

別等了，主人今天會回來。（facebook@Iris Lin）

其他網民看到影片後，也紛紛留言鼓勵，指自己家的狗狗也有類似情況，建議出門前應和狗狗說清楚幾時回家。「我家的蠢黑也是這樣，快到下班時間時，蠢黑也是守在門口，等待爸爸下班到家」、「我女兒出國讀書，我家渣渣也是天天坐在門口等，很不捨」。更有網民替狗狗發言：「汪汪：天這麼黑，風這麼大，為什麼姐姐還不回家?」